Dethié Fall prend la main sur les infrastructures publiques

Le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a entamé une série de passations de service avec plusieurs départements ministériels, dans le cadre d’une vaste réorganisation administrative engagée par le gouvernement sénégalais.

Cette démarche fait suite à la création d’un ministère unifié des Infrastructures, voulu par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Objectif : mettre fin à l’émiettement institutionnel et centraliser la gestion des projets d’aménagement et de construction jusque-là répartis entre différents portefeuilles ministériels.

« La cohérence et l’efficacité dans la planification et l’exécution des projets passent par une meilleure coordination. C’est le sens de cette réforme », a confié un proche du ministère.

Dethié Fall, désigné pour piloter cette nouvelle entité stratégique, a déjà entamé les passations avec plusieurs ministères concernés, notamment ceux en charge de l’Urbanisme, de l’Équipement et de l’Habitat. La dernière étape de ce processus aura lieu demain avec le ministère des Transports, qui cédera certaines directions techniques et projets à la nouvelle tutelle.

Cette centralisation marque une volonté de rationaliser les ressources publiques, de réduire les doublons administratifs, et de renforcer la transparence dans l’exécution des infrastructures.