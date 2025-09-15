Actualites

Soutien à l’économie locale : la DER/FJ mise sur l’entrepreneuriat solidaire

La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a procédé, ce lundi à Tambacounda, au lancement de la caravane nationale BeYes, un programme dédié à l’inclusion économique et à la promotion de l’entrepreneuriat local.

La cérémonie, présidée par le préfet Alioune Badara Mbengue, s’est déroulée en présence de la Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aïda Mbodji, des autorités administratives et locales, ainsi que de nombreux bénéficiaires.

À cette occasion, 98 groupements d’intérêt économique (GIE) de la région ont reçu des financements d’un montant global de 166,6 millions FCFA, dans le cadre d’un appui destiné à booster l’auto-emploi et à renforcer l’économie communautaire.

Les bénéficiaires se composent à 70 % de femmes et à 5 % de personnes vivant avec un handicap, illustrant la volonté d’inclusion portée par le programme BeYes. Ces GIE, préalablement formés et structurés, devraient permettre de générer environ 980 emplois locaux, selon la DER.

Un dispositif de suivi post-financement est prévu, notamment par la mise en place d’espaces d’innovation et de créativité, avec un accent mis sur le numérique et l’utilisation d’équipements modernes.

Cette initiative s’inscrit dans la politique de territorialisation des interventions impulsée par la DER/FJ, qui vise à bâtir un écosystème entrepreneurial solidaire, inclusif et durable, au service du développement local.

Dethié Fall prend la main sur les infrastructures publiques
