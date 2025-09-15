énégal : Passation de service au ministère de l’Intérieur entre le général Tine et Me Bamba Cissé

La cérémonie officielle de passation de service s’est tenue ce lundi au ministère de l’Intérieur, marquant la transmission des fonctions entre le général Jean-Baptiste Tine, ministre sortant, et Me Bamba Cissé, nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des membres du cabinet ministériel. Dans une atmosphère solennelle, le général Tine a salué « l’honneur d’avoir servi la République dans un ministère aussi stratégique », tout en souhaitant plein succès à son successeur.

Me Bamba Cissé, avocat de formation et ancien membre de la société civile, a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour la confiance placée en lui. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer pour « une sécurité publique efficace, respectueuse des droits des citoyens, et en phase avec les priorités de l’État de droit ».

Le nouveau ministre a également souligné l’importance de la continuité de l’action publique, appelant à une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales et les services déconcentrés.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation gouvernementale impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye, visant à moderniser l’administration et à renforcer la gouvernance sécuritaire du pays.