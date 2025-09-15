Affaire judiciaire : Aliou Sall au cœur d’une nouvelle offensive du Parquet financier

Le nom d’Aliou Sall, frère cadet de l’ancien président de la République, refait surface dans l’actualité judiciaire. Selon des sources proches du dossier, le parquet financier a confié au juge du 3ᵉ cabinet financier une information judiciaire visant l’ancien maire de Guédiawaye.

Depuis le début du mois d’août, l’affaire connaît une tournure plus précise, marquée par l’ouverture d’une instruction approfondie. Le dossier, alimenté par les rapports de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), met en lumière de possibles irrégularités financières.

Dans le même cadre, d’autres personnalités sont également citées. Le chanteur Waly Seck, ainsi que six autres individus, font l’objet d’une information judiciaire devant le juge du 1ᵉʳ cabinet financier. Des « oppositions » ont déjà été notifiées à la Direction de la prévention et de l’appui financier (Dpaf).

Aliou Sall, quant à lui, se retrouve à nouveau au cœur des débats publics et judiciaires. Cette nouvelle offensive du parquet rappelle que son nom avait déjà été évoqué par le passé dans des affaires controversées liées à la gestion publique et aux finances. Ses détracteurs l’accusent de profiter de son lien familial avec l’ancien président pour s’impliquer dans des dossiers sensibles, tandis que ses partisans dénoncent un acharnement politique.

Dans les jours à venir, le juge devrait entendre les différentes parties et examiner les pièces fournies par la CENTIF. L’opinion publique, très attentive à ce dossier, attend de voir si cette procédure marquera un tournant décisif dans la lutte contre l’impunité au Sénégal.

En attendant, Aliou Sall se mure dans le silence, préférant laisser la justice suivre son cours. Mais une chose est sûre : cette nouvelle affaire ravive les débats sur la transparence et la responsabilité des personnalités publiques dans la gestion des ressources financières du pays.

avec le journal liberation