A la UneActualites

Aviation : vers un partenariat stratégique entre le Sénégal et une société émiratie

diatiger
By
diatiger
No Comments
1 Min Read

e président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience, lundi après-midi au Palais de la République, le président-directeur général de la société émiratie Air Dynamics Solutions, spécialisée dans les technologies innovantes liées à l’aviation, a indiqué la présidence dans un communiqué.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la logistique et des infrastructures.

Selon la présidence, la société émiratie a exprimé sa volonté d’investir au Sénégal et d’accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la vision stratégique Sénégal 2050, un cadre de développement à long terme lancé récemment par le chef de l’État.

Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement dans les infrastructures aéroportuaires, les technologies aéronautiques et la formation spécialisée, des domaines considérés comme prioritaires pour la modernisation du secteur au Sénégal.

Aucune information n’a été fournie sur un éventuel accord signé à l’issue de cette audience, mais les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges à un niveau technique dans les prochaines semaines.

DEPECHES

Relations institutionnelles : la nouvelle secrétaire d’État promet écoute et engagement
Inondations : des mesures immédiates décidées pour Touba et sa région
Réorganisation au ministère des Infrastructures : plusieurs directions sous la tutelle de Déthié Fall
Inondations : la situation maîtrisée à Kaolack, selon les autorités
Share This Article
Previous Article Soutien à l’économie locale : la DER/FJ mise sur l’entrepreneuriat solidaire
Next Article Inondations : la situation maîtrisée à Kaolack, selon les autorités
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Soutien à l’économie locale : la DER/FJ mise sur l’entrepreneuriat solidaire

ActualitesSociete

Dethié Fall prend la main sur les infrastructures publiques

Actualites

énégal : Passation de service au ministère de l’Intérieur entre le général Tine et Me Bamba Cissé

Actualites

Lutte contre les inondations : le ministre de l’Assainissement en mission de suivi à Ziguinchor

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts