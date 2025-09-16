Aviation : vers un partenariat stratégique entre le Sénégal et une société émiratie

e président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience, lundi après-midi au Palais de la République, le président-directeur général de la société émiratie Air Dynamics Solutions, spécialisée dans les technologies innovantes liées à l’aviation, a indiqué la présidence dans un communiqué.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la logistique et des infrastructures.

Selon la présidence, la société émiratie a exprimé sa volonté d’investir au Sénégal et d’accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la vision stratégique Sénégal 2050, un cadre de développement à long terme lancé récemment par le chef de l’État.

Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement dans les infrastructures aéroportuaires, les technologies aéronautiques et la formation spécialisée, des domaines considérés comme prioritaires pour la modernisation du secteur au Sénégal.

Aucune information n’a été fournie sur un éventuel accord signé à l’issue de cette audience, mais les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges à un niveau technique dans les prochaines semaines.