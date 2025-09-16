Celebrites

Affaire Wally Seck : son frère appelle au calme et dénonce des prises de parole non autorisées

Face au vif intérêt médiatique suscité par l’affaire impliquant l’artiste sénégalais Wally Ballago Seck, son frère cadet, Seydina Alioune Seck, a réagi mardi sur les réseaux sociaux, appelant au calme et à la retenue.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il a souligné que « le silence, le calme, le courage et la tranquillité » sont les meilleurs alliés dans de telles circonstances, ajoutant : « Geum Yalla, Wolou Ko, Doylo ko, Weto Ko » (Il faut croire en Dieu et se suffire à lui).

Seydina Seck a tenu à rassurer les fans de l’artiste, affirmant que Wally Ballago Seck se porte bien. Il s’est dit confiant quant à une résolution prochaine de l’affaire. « Bientôt cette affaire sera réglée et ensemble nous continuerons à avancer In Shaa Allah », a-t-il écrit.

Il a par ailleurs dénoncé certaines prises de parole médiatiques récentes, précisant qu’elles ne sont pas issues de l’entourage de l’artiste. « Toutes les prises de parole et interviews ont été effectuées indépendamment de la volonté de l’artiste et de sa famille », a-t-il déclaré, avertissant que toute personne s’exprimant publiquement au nom de la famille ou de l’artiste sera poursuivie en justice.

Seydina Seck a enfin indiqué qu’aucune conférence de presse ne sera organisée pour l’instant, précisant que les conseillers juridiques de l’artiste prendront la parole en temps voulu.

