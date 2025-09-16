Relations institutionnelles : la nouvelle secrétaire d’État promet écoute et engagement

La nouvelle Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, a exprimé sa volonté d’assumer ses fonctions « avec lucidité et engagement », dans un message publié lundi sur ses plateformes officielles.

Elle succède à l’ex-ministre Abass Fall, qu’elle a salué pour « son travail et son parcours ».

« J’ai pris avec fierté le relais », a-t-elle déclaré, assurant vouloir rester « à l’écoute » des différentes parties prenantes pour fluidifier les relations institutionnelles et consolider les liens entre les organes de l’État.

Mme Faye a également indiqué inscrire son action dans la continuité de la vision stratégique Sénégal 2050, portée par les autorités, et a réaffirmé son engagement à contribuer à sa mise en œuvre.

Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation gouvernementale visant à renforcer la coordination entre les institutions et à améliorer la communication autour des politiques publiques.