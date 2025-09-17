A la UneActualites

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

Le nouveau ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a promis mardi de servir avec « rigueur et détermination » pour renforcer la présence et l’influence du Sénégal sur la scène internationale.

« Je mesure pleinement la gravité et la noblesse de la mission qui m’est confiée. Elle exige abnégation, lucidité et constance », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Yassine Fall, nommée ministre de la Justice le 6 septembre dernier dans le cadre d’un remaniement gouvernemental.

Issu du corps diplomatique, Cheikh Niang a salué la compétence du personnel du ministère, tant au niveau de l’administration centrale que dans les missions extérieures. Il a qualifié ces agents de « maillons discrets mais essentiels » à la grandeur du pays.

S’adressant à ses collaborateurs, il les a exhortés à un engagement collectif. « Rien de durable ne se construit sans la force collective. Je suis convaincu que c’est ensemble que nous relèverons les défis », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné les nombreux défis liés à sa mission, notamment la consolidation de l’intégration africaine pour rapprocher les économies locales des institutions régionales, le renforcement de la souveraineté diplomatique du Sénégal dans un contexte géopolitique mouvant, et l’intensification des liens avec la diaspora, qu’il a qualifiée de « force vive de la nation ».

DEPECHES

Relations institutionnelles : la nouvelle secrétaire d’État promet écoute et engagement
Inondations : des mesures immédiates décidées pour Touba et sa région
Réorganisation au ministère des Infrastructures : plusieurs directions sous la tutelle de Déthié Fall
Inondations : la situation maîtrisée à Kaolack, selon les autorités

Il a également insisté sur la nécessité de solidifier les partenariats économiques pour attirer l’investissement étranger et accompagner l’émergence de l’industrie nationale.

« Nous devons défendre nos intérêts stratégiques avec fermeté mais aussi avec intelligence, afin que notre voix continue d’être entendue et respectée », a conclu Cheikh Niang.Le nouveau ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a promis mardi de servir avec « rigueur et détermination » pour renforcer la présence et l’influence du Sénégal sur la scène internationale.

« Je mesure pleinement la gravité et la noblesse de la mission qui m’est confiée. Elle exige abnégation, lucidité et constance », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Yassine Fall, nommée ministre de la Justice le 6 septembre dernier dans le cadre d’un remaniement gouvernemental.

Issu du corps diplomatique, Cheikh Niang a salué la compétence du personnel du ministère, tant au niveau de l’administration centrale que dans les missions extérieures. Il a qualifié ces agents de « maillons discrets mais essentiels » à la grandeur du pays.

S’adressant à ses collaborateurs, il les a exhortés à un engagement collectif. « Rien de durable ne se construit sans la force collective. Je suis convaincu que c’est ensemble que nous relèverons les défis », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné les nombreux défis liés à sa mission, notamment la consolidation de l’intégration africaine pour rapprocher les économies locales des institutions régionales, le renforcement de la souveraineté diplomatique du Sénégal dans un contexte géopolitique mouvant, et l’intensification des liens avec la diaspora, qu’il a qualifiée de « force vive de la nation ».

Il a également insisté sur la nécessité de solidifier les partenariats économiques pour attirer l’investissement étranger et accompagner l’émergence de l’industrie nationale.

« Nous devons défendre nos intérêts stratégiques avec fermeté mais aussi avec intelligence, afin que notre voix continue d’être entendue et respectée », a conclu Cheikh Niang.

Share This Article
Previous Article Affaire Wally Seck : son frère appelle au calme et dénonce des prises de parole non autorisées
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Aviation : vers un partenariat stratégique entre le Sénégal et une société émiratie

Actualites

Soutien à l’économie locale : la DER/FJ mise sur l’entrepreneuriat solidaire

ActualitesSociete

Dethié Fall prend la main sur les infrastructures publiques

Actualites

énégal : Passation de service au ministère de l’Intérieur entre le général Tine et Me Bamba Cissé

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts