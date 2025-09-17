Le nouveau ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a promis mardi de servir avec « rigueur et détermination » pour renforcer la présence et l’influence du Sénégal sur la scène internationale.

« Je mesure pleinement la gravité et la noblesse de la mission qui m’est confiée. Elle exige abnégation, lucidité et constance », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Yassine Fall, nommée ministre de la Justice le 6 septembre dernier dans le cadre d’un remaniement gouvernemental.

Issu du corps diplomatique, Cheikh Niang a salué la compétence du personnel du ministère, tant au niveau de l’administration centrale que dans les missions extérieures. Il a qualifié ces agents de « maillons discrets mais essentiels » à la grandeur du pays.

S’adressant à ses collaborateurs, il les a exhortés à un engagement collectif. « Rien de durable ne se construit sans la force collective. Je suis convaincu que c’est ensemble que nous relèverons les défis », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné les nombreux défis liés à sa mission, notamment la consolidation de l’intégration africaine pour rapprocher les économies locales des institutions régionales, le renforcement de la souveraineté diplomatique du Sénégal dans un contexte géopolitique mouvant, et l’intensification des liens avec la diaspora, qu’il a qualifiée de « force vive de la nation ».

Il a également insisté sur la nécessité de solidifier les partenariats économiques pour attirer l’investissement étranger et accompagner l’émergence de l’industrie nationale.

« Nous devons défendre nos intérêts stratégiques avec fermeté mais aussi avec intelligence, afin que notre voix continue d’être entendue et respectée », a conclu Cheikh Niang.Le nouveau ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a promis mardi de servir avec « rigueur et détermination » pour renforcer la présence et l’influence du Sénégal sur la scène internationale.

« Je mesure pleinement la gravité et la noblesse de la mission qui m’est confiée. Elle exige abnégation, lucidité et constance », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Yassine Fall, nommée ministre de la Justice le 6 septembre dernier dans le cadre d’un remaniement gouvernemental.

Issu du corps diplomatique, Cheikh Niang a salué la compétence du personnel du ministère, tant au niveau de l’administration centrale que dans les missions extérieures. Il a qualifié ces agents de « maillons discrets mais essentiels » à la grandeur du pays.

S’adressant à ses collaborateurs, il les a exhortés à un engagement collectif. « Rien de durable ne se construit sans la force collective. Je suis convaincu que c’est ensemble que nous relèverons les défis », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné les nombreux défis liés à sa mission, notamment la consolidation de l’intégration africaine pour rapprocher les économies locales des institutions régionales, le renforcement de la souveraineté diplomatique du Sénégal dans un contexte géopolitique mouvant, et l’intensification des liens avec la diaspora, qu’il a qualifiée de « force vive de la nation ».

Il a également insisté sur la nécessité de solidifier les partenariats économiques pour attirer l’investissement étranger et accompagner l’émergence de l’industrie nationale.

« Nous devons défendre nos intérêts stratégiques avec fermeté mais aussi avec intelligence, afin que notre voix continue d’être entendue et respectée », a conclu Cheikh Niang.