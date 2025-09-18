A la UneActualites

Un programme spécial pour les Sénégalais de l’extérieur lancé en décembre

Le Chef de l’État a félicité ce lundi le Premier Ministre pour le succès de sa rencontre avec les Sénégalais de la diaspora, organisée à Milan, en Italie. Cette rencontre, selon la Présidence, a permis d’aborder les préoccupations des compatriotes vivant à l’étranger, tout en mettant en lumière l’Agenda national de Transformation et le Plan de Redressement économique et social (PRES).

Dans une volonté de renforcer cette dynamique, le Président a chargé le Ministre et le Secrétaire d’État en charge des Sénégalais de l’Extérieur de finaliser, sous l’égide du Premier Ministre, un Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur.

Ce programme sera officiellement lancé le 17 décembre 2025, à l’occasion de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora, un événement destiné à valoriser l’apport des Sénégalais de l’étranger au développement national.

La Présidence promet de rendre public l’intégralité du communiqué dans les prochaines heures.

