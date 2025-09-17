Mines au Sénégal : l’État dévoile un vaste chantier d’assainissement après un audit accablant

Le ministère sénégalais des Mines a levé le voile sur une situation alarmante dans le secteur minier national. Un audit mené sur 1 153 titres miniers a mis en évidence des défaillances profondes : seulement 94 dossiers ont été jugés recevables, soit un taux de conformité de 8,15 %, révélant l’ampleur des irrégularités qui gangrènent le secteur.

Les inspecteurs mandatés par le gouvernement ont procédé à des visites sur 848 sites miniers à travers le pays. Parmi eux, 620 sites présentaient des documents administratifs réguliers, mais 228 exploitations clandestines ont également été recensées. À ces activités illégales s’ajoutent 275 titres inactifs, autant de signes d’une gestion chaotique des ressources minières.

Titres expirés, taxes impayées, engagements non respectés

L’audit révèle une cascade de dysfonctionnements systémiques : titres expirés depuis plusieurs années mais toujours exploités, autorisations non renouvelées, dossiers non enregistrés au cadastre minier, octrois effectués en violation des procédures établies. En parallèle, de nombreux opérateurs ne s’acquittent pas de leurs obligations fiscales, échappant aux redevances dues à l’État. Plus grave encore, certains ne respectent pas leurs engagements environnementaux et sociaux, aggravant les tensions avec les communautés locales.

Le gouvernement lance un plan d’assainissement

Face à ce constat préoccupant, le ministre des Mines, Birame Soulèye Diop, a annoncé un plan d’assainissement ambitieux, destiné à rétablir la transparence dans la gestion du secteur. Ce plan prévoit notamment l’organisation de journées portes ouvertes, du 18 au 26 septembre, dans cinq pôles géologiques clés : Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Matam. Objectif : sensibiliser les acteurs aux procédures légales et renforcer la compréhension des obligations liées aux titres miniers.

Un comité d’instruction composé de plus de vingt experts a également été constitué pour veiller au respect rigoureux des textes législatifs et réglementaires lors de l’examen des futurs dossiers.

Une période de régularisation exceptionnelle

Dans un geste d’ouverture envers le secteur privé, les autorités ont instauré une période de grâce de 60 jours, permettant aux titulaires de titres irréguliers de mettre à jour leurs dossiers. Cette mesure, inédite dans la législation actuelle, est présentée comme une ultime opportunité avant d’éventuelles sanctions.

« Cette période a été instaurée par souci d’accompagnement et de soutien au secteur privé national », a souligné le ministre, appelant les opérateurs à saisir cette chance pour se conformer au cadre légal.

Vers une gouvernance plus transparente

Ce tournant intervient dans un contexte stratégique pour le Sénégal, engagé dans une transition énergétique et désireux de maximiser la valeur de ses ressources naturelles. En publiant les résultats de cet audit, le gouvernement affirme sa volonté de rompre avec l’opacité du passé et de bâtir une nouvelle gouvernance minière, fondée sur la transparence, la responsabilité et la participation des parties prenantes.

Cette réforme pourrait s’imposer comme un modèle régional, à l’heure où de nombreux pays africains cherchent à réconcilier exploitation minière et développement durable.