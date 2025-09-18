Relance économique : la culture et l’artisanat au cœur de la stratégie du Chef de l’État

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé ce mercredi, en Conseil des ministres, la centralité de la culture, de l’artisanat et du tourisme dans le cadre de l’Agenda national de Transformation, soulignant leur rôle dans le développement économique, la création d’emplois et la promotion de l’identité nationale.

À l’ouverture de la réunion hebdomadaire tenue au Palais de la République, le Chef de l’État a appelé à une mobilisation nationale autour de ces secteurs « fondamentaux à la réussite du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Il a chargé le Premier Ministre, Ousmane Sonko, de coordonner une intégration renforcée de la culture dans toutes ses dimensions au sein des politiques publiques.

Le Président a notamment demandé au Ministre de la Culture, en collaboration avec le Secrétaire d’État rattaché, de veiller à la préservation du patrimoine historique, à la décentralisation de la politique culturelle et à la labellisation des industries culturelles et créatives, tout en soutenant la diversification des productions artisanales et de l’offre touristique.

Par ailleurs, le Chef de l’État a plaidé pour une meilleure protection des droits des artistes, le développement des arts et lettres, ainsi que la mobilisation de financements adéquats. Il a aussi insisté sur la nécessité d’un renforcement des capacités des acteurs culturels et de leur professionnalisation, avec un accent mis sur le recrutement de conseillers et animateurs culturels qualifiés.

Concernant l’artisanat, le Président Faye a instruit la mise en place d’un fonds national dédié, ainsi que la rationalisation des structures et ressources du secteur. En matière touristique, il a insisté sur une planification stratégique des infrastructures hôtelières, afin d’augmenter les capacités d’hébergement du pays.

Il a aussi appelé à une revitalisation des sites emblématiques du tourisme sénégalais — Petite Côte, Cap Skirring, Îles du Saloum, Gorée — et à la relance du crédit hôtelier, du Conseil national du Tourisme, ainsi que des activités de la SAPCO, qui devra définir une nouvelle convention-cadre avec l’État.

Enfin, le Chef de l’État a ordonné la préparation des États généraux de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, en concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur. Cette initiative visera à co-construire une stratégie nationale cohérente, à renforcer la création d’emplois et à structurer les filières en lien avec la Vision Sénégal 2050.