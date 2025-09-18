Vision Sénégal 2050 : Ecobank promet un appui stratégique à l’État

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu jeudi à Dakar Pape Madiaw Ndiaye, président du conseil d’administration d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison-mère du groupe bancaire panafricain. La rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats économiques entre l’État du Sénégal et les acteurs majeurs du secteur financier africain.

Selon la présidence sénégalaise, cette audience a permis d’aborder plusieurs axes de coopération, notamment le financement de projets d’infrastructures et le soutien au secteur privé national. Le groupe bancaire a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement à long terme, baptisée Vision Sénégal 2050.

Ce plan, porté par le chef de l’État, vise une transformation structurelle de l’économie sénégalaise par l’industrialisation, la souveraineté économique, la transition écologique et une croissance inclusive. Dans ce cadre, Ecobank entend mobiliser des instruments financiers adaptés pour faciliter l’accès au crédit, stimuler l’investissement privé et appuyer les porteurs de projets dans des secteurs clés.

« Nous sommes venus réaffirmer notre disponibilité à travailler aux côtés des autorités sénégalaises pour atteindre les objectifs fixés par Vision 2050 », a déclaré M. Ndiaye à l’issue de la rencontre, sans en dévoiler davantage sur les engagements chiffrés du groupe.

Le président Faye, élu en mars 2024, a multiplié ces derniers mois les consultations avec les institutions financières régionales et internationales. Son gouvernement ambitionne de repositionner le Sénégal comme un hub économique sous-régional, tout en favorisant des partenariats « équilibrés et bénéfiques aux populations », selon la communication officielle.