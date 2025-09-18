Sonko appelle à une dynamique nouvelle autour des projets de réforme

En Conseil des ministres, le Premier Ministre Ousmane Sonko est revenu ce mercredi sur la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation (ANT), fer de lance du programme de réforme économique et sociale du Gouvernement, lancé officiellement en octobre 2024.

Entré dans sa phase opérationnelle, cet Agenda structurant est porté par le Plan de Redressement économique et social (PRES) 2025-2028, baptisé « JUBBANTI KOOM », qui constitue le premier jalon d’accélération de la transformation nationale.

Le Premier ministre a annoncé que les structures stratégiques et techniques de pilotage sont désormais actives, et que le Comité de mise en œuvre, institué par l’arrêté n°028426 du 07 août 2025, a entamé ses travaux. Ce comité s’appuie sur quatre pôles spécialisés, chacun disposant d’un président et d’un rapporteur chargés de coordonner les priorités.

Cependant, malgré ces avancées, le chef du Gouvernement a pointé plusieurs insuffisances et lenteurs, appelant à une remobilisation générale au sein de l’exécutif. Il a exigé une exécution plus efficace des instructions, une appropriation complète des projets, et une rigueur accrue dans la conception, la planification et le suivi des initiatives.

Il a également rappelé que la réussite de cette transformation repose sur :

une discipline collective ,

, la cohérence des actions gouvernementales ,

, et la redevabilité individuelle de chaque membre du Gouvernement.

Le Premier ministre a ainsi demandé à tous les ministres de soutenir activement les travaux du comité, de répondre avec diligence à ses sollicitations, et d’aligner leurs efforts sur les priorités nationales définies dans l’ANT et le PRES.

En insistant sur la réactivité, la qualité organisationnelle, et la transformation des ambitions en résultats concrets, Ousmane Sonko veut donner une nouvelle impulsion à l’action publique, dans un contexte où les attentes sociales et économiques sont fortes.