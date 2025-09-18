Révocation confirmée : Barthélemy Dias perd définitivement la mairie de Dakar

La Cour suprême du Sénégal a rejeté, ce jeudi, le recours introduit par Barthélemy Dias contre sa révocation du poste de maire de Dakar. Cette décision confirme la perte définitive de son mandat à la tête de la capitale sénégalaise, près de trois ans après son élection.

L’ancien édile contestait l’arrêté ministériel ayant mis fin à ses fonctions, pris par les autorités sénégalaises à la suite de sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf, un dossier judiciaire ancien mais politiquement sensible.

La haute juridiction a jugé conforme à la loi la décision de l’administration, qui s’était appuyée sur les dispositions du code des collectivités territoriales interdisant l’exercice d’un mandat électif à toute personne condamnée pour des faits graves.

Condamné à une peine de prison avec sursis pour coups mortels dans l’affaire survenue en 2011, Barthélemy Dias avait toujours contesté les faits et dénoncé une instrumentalisation politique de la justice. Son camp considère la révocation comme une tentative d’écarter un opposant influent du paysage politique local.

Élu maire de Dakar en janvier 2022 sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélemy Dias avait succédé à Soham Wardini dans un contexte de recomposition politique marqué par la montée de l’opposition. Sa révocation, désormais validée par la plus haute juridiction du pays, ouvre la voie à l’organisation d’une élection municipale partielle dans la capitale.