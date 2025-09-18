A la UneActualites

Révocation confirmée : Barthélemy Dias perd définitivement la mairie de Dakar

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

La Cour suprême du Sénégal a rejeté, ce jeudi, le recours introduit par Barthélemy Dias contre sa révocation du poste de maire de Dakar. Cette décision confirme la perte définitive de son mandat à la tête de la capitale sénégalaise, près de trois ans après son élection.

L’ancien édile contestait l’arrêté ministériel ayant mis fin à ses fonctions, pris par les autorités sénégalaises à la suite de sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf, un dossier judiciaire ancien mais politiquement sensible.

La haute juridiction a jugé conforme à la loi la décision de l’administration, qui s’était appuyée sur les dispositions du code des collectivités territoriales interdisant l’exercice d’un mandat électif à toute personne condamnée pour des faits graves.

Condamné à une peine de prison avec sursis pour coups mortels dans l’affaire survenue en 2011, Barthélemy Dias avait toujours contesté les faits et dénoncé une instrumentalisation politique de la justice. Son camp considère la révocation comme une tentative d’écarter un opposant influent du paysage politique local.

Élu maire de Dakar en janvier 2022 sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélemy Dias avait succédé à Soham Wardini dans un contexte de recomposition politique marqué par la montée de l’opposition. Sa révocation, désormais validée par la plus haute juridiction du pays, ouvre la voie à l’organisation d’une élection municipale partielle dans la capitale.

DEPECHES

Vision Sénégal 2050 : Ecobank promet un appui stratégique à l’État
Sonko appelle à une dynamique nouvelle autour des projets de réforme
Transparence budgétaire : Sonko veut des ministres irréprochables
Le Premier Ministre fixe les priorités du gouvernement remanié
Share This Article
Previous Article Vision Sénégal 2050 : Ecobank promet un appui stratégique à l’État
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Journée de la diaspora : un programme spécial pour les Sénégalais de l’extérieur

A la UneActualites

23 ans après, le Sénégal commémore le naufrage du « Joola » dans la paix et la mémoire

A la Une

Infrastructures publiques : l’État veut accélérer les chantiers et renforcer la transparence

A la Une

Relance économique : la culture et l’artisanat au cœur de la stratégie du Chef de l’État

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts