À Saint-Louis, le clergé sénégalais plaide pour une Église au service de la cohésion sociale

L’Union du clergé sénégalais (UCS) a lancé un appel solennel à l’ensemble des forces vives de la nation pour la préservation d’un climat de paix, de dialogue et de cohésion sociale. La déclaration a été faite jeudi à Saint-Louis par le président de l’UCS, Abbé Olympe Félix Badji, à l’issue de la 47e assemblée générale de l’organisation.

« Nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation, croyants et non-croyants, à s’engager à nos côtés pour le bien commun, dans un climat de dialogue, de respect, de justice, de paix, mais aussi de cohésion sociale », a déclaré Abbé Badji, en présence de plus de 200 prêtres venus des sept diocèses du pays.

Organisée du 15 au 18 septembre, cette rencontre ecclésiale avait pour thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal », une thématique inspirée des travaux menés en mai dernier à Dakar par les évêques de la sous-région ouest-africaine.

Le président de l’UCS a souligné que cette mission incombe non seulement à l’Église, mais aussi à l’État, partenaire de longue date dans les domaines caritatifs, pastoraux et éducatifs. « L’État nous accompagne de près comme de loin dans toutes nos œuvres. C’est dans cet esprit que nous poursuivons notre mission », a-t-il affirmé.

Abbé Olympe Félix Badji a également réaffirmé la communion du clergé sénégalais à l’autorité épiscopale et à tous les partenaires engagés dans la mission de l’Église. Une manière, selon lui, de renforcer le lien entre engagement religieux et responsabilité citoyenne, dans un contexte social et politique marqué par des tensions persistantes.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué l’implication de la communauté chrétienne dans les efforts de développement national. « Votre action est louable et constructive. Votre engagement aux côtés des pouvoirs publics pour relever les défis économiques est tout simplement magnifique », a-t-il déclaré.

L’Union du clergé sénégalais regroupe les prêtres des différents diocèses du pays, et organise chaque année une assemblée pour réfléchir aux orientations pastorales, ecclésiales et sociales dans un contexte en constante évolution.

