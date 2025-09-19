Woyofal : service suspendu pendant trois nuits pour travaux de maintenance

La Senelec, société nationale d’électricité du Sénégal, a annoncé que des opérations de maintenance programmées auront lieu sur sa plateforme de vente de crédit Woyofal, rendant le service temporairement indisponible durant trois nuits consécutives, du 22 au 25 septembre.

Selon un communiqué diffusé ce jeudi, ces interruptions techniques sont prévues entre 1h00 et 5h00 du matin lors des nuits suivantes : du 22 au 23, du 23 au 24, puis du 24 au 25 septembre. Durant ces créneaux horaires, les clients ne pourront effectuer aucun achat de crédit d’électricité via la plateforme Woyofal.

La société recommande à ses usagers de prendre leurs dispositions en procédant à l’achat de crédit avant les périodes concernées. « En dehors de ces heures, le service fonctionnera normalement », précise Senelec, qui présente également ses excuses pour les désagréments que ces interruptions pourraient occasionner.

Le service clientèle reste joignable pour toute information complémentaire aux numéros suivants : 33 867 66 66 et 30 100 66 66.

Woyofal est un système prépayé largement utilisé à travers le pays, notamment pour sa flexibilité et sa facilité d’accès à l’électricité, même dans les zones les plus reculées. Toute perturbation du service peut ainsi impacter un large éventail de foyers et de petites entreprises.