Actualites

Woyofal : service suspendu pendant trois nuits pour travaux de maintenance

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

La Senelec, société nationale d’électricité du Sénégal, a annoncé que des opérations de maintenance programmées auront lieu sur sa plateforme de vente de crédit Woyofal, rendant le service temporairement indisponible durant trois nuits consécutives, du 22 au 25 septembre.

Selon un communiqué diffusé ce jeudi, ces interruptions techniques sont prévues entre 1h00 et 5h00 du matin lors des nuits suivantes : du 22 au 23, du 23 au 24, puis du 24 au 25 septembre. Durant ces créneaux horaires, les clients ne pourront effectuer aucun achat de crédit d’électricité via la plateforme Woyofal.

La société recommande à ses usagers de prendre leurs dispositions en procédant à l’achat de crédit avant les périodes concernées. « En dehors de ces heures, le service fonctionnera normalement », précise Senelec, qui présente également ses excuses pour les désagréments que ces interruptions pourraient occasionner.

Le service clientèle reste joignable pour toute information complémentaire aux numéros suivants : 33 867 66 66 et 30 100 66 66.

Woyofal est un système prépayé largement utilisé à travers le pays, notamment pour sa flexibilité et sa facilité d’accès à l’électricité, même dans les zones les plus reculées. Toute perturbation du service peut ainsi impacter un large éventail de foyers et de petites entreprises.

DEPECHES

Réforme du climat des affaires : le Sénégal adopte un nouveau Code des investissements
Développement du football africain : la FIFA et la FSF cherchent des solutions structurelles
À Saint-Louis, le clergé sénégalais plaide pour une Église au service de la cohésion sociale
Richard Toll : une centrale biomasse pour valoriser le Typha Australis
Share This Article
Previous Article À Saint-Louis, le clergé sénégalais plaide pour une Église au service de la cohésion sociale
Next Article Développement du football africain : la FIFA et la FSF cherchent des solutions structurelles
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Parc technologique de Diamniadio : Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire

A la UneActualites

Affaire financière présumée : Ibrahima Ba entendu par la DIC, Seydou Dia libéré

A la UneActualites

Révocation confirmée : Barthélemy Dias perd définitivement la mairie de Dakar

Actualites

Vision Sénégal 2050 : Ecobank promet un appui stratégique à l’État

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts