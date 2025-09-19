A la UneActualites

Développement du football africain : la FIFA et la FSF cherchent des solutions structurelles

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a été reçu cette semaine par le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, lors d’une rencontre tenue au siège régional de l’organisation, actuellement basé au Maroc.

Il s’agissait du premier échange officiel entre les deux dirigeants. La réunion a permis d’aborder plusieurs axes stratégiques relatifs au développement du football en Afrique, avec un accent particulier sur le renforcement des infrastructures sportives, la formation des jeunes, et la structuration des compétitions locales.

Selon un communiqué publié à l’issue de la rencontre, les discussions ont mis en lumière une volonté commune de faire du football un levier de développement durable, d’unité sociale et d’opportunités économiques sur le continent africain. La professionnalisation des ligues nationales, le soutien à l’émergence de centres de formation, ainsi que l’accès élargi aux financements de la FIFA font partie des pistes évoquées.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des initiatives de la FIFA visant à consolider son ancrage régional et à accompagner les fédérations nationales dans la mise en œuvre de leurs projets. Elle intervient dans un contexte où le football africain continue de gagner en visibilité sur la scène internationale, tout en faisant face à des défis structurels persistants.

Aucune annonce officielle n’a été faite quant à d’éventuels accords ou projets conjoints à court terme, mais les deux parties ont exprimé leur intention de poursuivre le dialogue et de collaborer étroitement dans les mois à venir.

