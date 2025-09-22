Actualites

Gouvernance territoriale : l’État sénégalais lance une vaste réforme à Diamniadio

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Ce lundi 22 septembre 2025, le Sénégal entame une étape décisive dans la redéfinition de son modèle de gouvernance territoriale. Plus de 600 élus locaux, préfets, gouverneurs et acteurs institutionnels sont attendus au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, pour une journée de restitution et de validation du rapport provisoire sur la réforme des collectivités territoriales.

Initiée par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, cette rencontre marque l’aboutissement d’un vaste processus de concertation mené à travers les 14 régions du pays depuis plusieurs mois. L’ambition est claire : redéfinir un cadre plus inclusif, plus efficace et mieux adapté aux défis actuels du développement local.

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a souligné l’importance de cette démarche collective. « Les décisions qui construiront le Sénégal de demain se prennent ensemble, dans le dialogue et la concertation, et non dans l’isolement », a-t-il déclaré dans une allocution vidéo en amont des travaux.

Au programme de cette journée : consolidation des acquis en matière de décentralisation, clarification des compétences entre État central et collectivités locales, et élaboration d’un modèle de développement territorial fondé sur la participation citoyenne et la solidarité nationale.

Cette rencontre est également l’occasion, pour l’exécutif, de réaffirmer sa volonté de rompre avec les logiques descendantes du passé, en plaçant les territoires au cœur de la construction de politiques publiques plus justes et plus proches des populations.

DEPECHES

À New York, le Président sénégalais reçoit une délégation ivoirienne envoyée par Alassane Ouattara
Usurpation d’identité : un faux compte Facebook ouvert au nom du ministre Cheikh Niang
Afrique de l’Ouest : La Marine sénégalaise coordonne les efforts régionaux contre les menaces maritimes
Enseignement supérieur : 500 postes ouverts pour renforcer les universités sénégalaises

Le rapport final issu de ces assises devrait servir de base à une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, annoncée comme l’un des chantiers prioritaires du quinquennat.

Les travaux doivent débuter à 9h précises, selon les organisateurs.

Share This Article
Previous Article De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Diourbel : Cheikh Tidiane Dièye salue les efforts locaux face aux inondations

A la UneActualites

À New York, le président sénégalais veut porter la voix de l’Afrique à l’ONU

Actualites

Ngaparou : une femme tuée chez elle dans des conditions d’une extrême violence

Actualites

Inondations : l’État mise sur l’anticipation et la coordination pour limiter les impacts

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions