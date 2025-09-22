Gouvernance territoriale : l’État sénégalais lance une vaste réforme à Diamniadio

Ce lundi 22 septembre 2025, le Sénégal entame une étape décisive dans la redéfinition de son modèle de gouvernance territoriale. Plus de 600 élus locaux, préfets, gouverneurs et acteurs institutionnels sont attendus au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, pour une journée de restitution et de validation du rapport provisoire sur la réforme des collectivités territoriales.

Initiée par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, cette rencontre marque l’aboutissement d’un vaste processus de concertation mené à travers les 14 régions du pays depuis plusieurs mois. L’ambition est claire : redéfinir un cadre plus inclusif, plus efficace et mieux adapté aux défis actuels du développement local.

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a souligné l’importance de cette démarche collective. « Les décisions qui construiront le Sénégal de demain se prennent ensemble, dans le dialogue et la concertation, et non dans l’isolement », a-t-il déclaré dans une allocution vidéo en amont des travaux.

Au programme de cette journée : consolidation des acquis en matière de décentralisation, clarification des compétences entre État central et collectivités locales, et élaboration d’un modèle de développement territorial fondé sur la participation citoyenne et la solidarité nationale.

Cette rencontre est également l’occasion, pour l’exécutif, de réaffirmer sa volonté de rompre avec les logiques descendantes du passé, en plaçant les territoires au cœur de la construction de politiques publiques plus justes et plus proches des populations.

Le rapport final issu de ces assises devrait servir de base à une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, annoncée comme l’un des chantiers prioritaires du quinquennat.

Les travaux doivent débuter à 9h précises, selon les organisateurs.