Ordre public au Sénégal, reconnaissance de la Palestine à l’ONU : deux fronts, deux batailles

Alors que le Sénégal ouvre une nouvelle séquence de fermeté face au désordre urbain sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur, la scène internationale est, elle, marquée par une vague de reconnaissances diplomatiques en faveur de l’État palestinien, à la veille de l’Assemblée générale des Nations unies.

Au plan national, Mouhamadou Bamba Cissé a lancé ce week-end une opération de déguerpissement au Parc à Mazout de Colobane, ciblant l’occupation anarchique de l’espace public. Dans la foulée, une circulaire a été adressée aux gouverneurs pour étendre ces opérations à l’échelle nationale. “Il nous faut remettre le Sénégal sur pied dans une perspective globale de discipline, de rigueur, de salubrité, de tranquillité et d’ordre public”, a déclaré le ministre, visiblement déterminé à rompre avec une situation jugée intenable dans les centres urbains.

Mais cette politique volontariste soulève déjà des interrogations sur sa viabilité à long terme, notamment sur la prise en charge des populations déguerpies, souvent sans solution de repli. La presse sénégalaise évoque une “patate chaude” que les prédécesseurs de Bamba Cissé n’avaient pas réussi à refroidir.

Pendant ce temps, à New York, les regards sont tournés vers la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont franchi un pas diplomatique majeur en reconnaissant officiellement l’État palestinien, en amont des discours des chefs d’État attendus dans les prochains jours. La France et plusieurs pays européens devraient suivre.

Cette dynamique marque un tournant dans la position des puissances occidentales, souvent restées prudentes sur ce dossier. Elle intervient dans un contexte de fortes tensions à Gaza et de critiques croissantes sur les actions militaires israéliennes.

Deux actualités éloignées, mais qui traduisent une même volonté politique : reprendre le contrôle d’un ordre perçu comme fragilisé — qu’il s’agisse de l’espace public national ou du paysage géopolitique mondial.

