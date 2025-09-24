A la UneActualites

Rapport CENTIF : Madiambal Diagne bloqué à l’AIBD et Ellipse visés par une information judiciaire

Selon le quotidien Libération, le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, ainsi que la société Ellipse, sont désormais sous le coup d’une information judiciaire ouverte par le troisième cabinet du juge financier.

Le dossier, qui porterait sur plus de 21 milliards de FCFA, a été confié à la justice après signalement de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières).

Hier, Madiambal Diagne a été bloqué à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Paris. Interrogé par Libération après cet incident, le patron du groupe Avenir Communication a simplement déclaré :
« Je n’ai aucun commentaire à faire ».

Cette affaire, qui implique des flux financiers d’ampleur, pourrait marquer un tournant dans les enquêtes judiciaires visant certaines personnalités médiatiques et économiques du pays.

