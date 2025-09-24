A la UneCelebrites

Pool judiciaire financier : Waly Seck attendu pour un face-à-face avec le juge

Le chanteur Waly Seck est cité dans une procédure en cours devant le pool judiciaire financier. Selon des informations relayées par Libération, un face-à-face avec le juge serait imminent.

Cette convocation intervient dans le cadre d’une affaire qui n’a pas encore livré tous ses détails, mais qui met en lumière les liens entre certaines personnalités du monde artistique et des dossiers financiers suivis de près par la justice.

L’artiste, très populaire sur la scène musicale sénégalaise, devra donc répondre aux questions du magistrat dans les prochains jours.

Previous Article Rapport CENTIF : Madiambal Diagne bloqué à l’AIBD et Ellipse visés par une information judiciaire
