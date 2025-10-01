Youssou N’Dour célèbre ses 66 ans

Le 1ᵉʳ octobre 2025, l’un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine, Youssou N’Dour, fête ses 66 ans. Artiste mondialement reconnu, il a marqué des générations grâce à sa voix unique, son style mbalax et son engagement pour son pays, le Sénégal, et pour l’Afrique.

Né à Dakar en 1959, Youssou N’Dour a débuté très jeune dans la musique et s’est imposé comme une icône planétaire. Son parcours ne se limite pas à la scène : entrepreneur culturel, homme politique, militant engagé dans les causes sociales et humanitaires, il a su allier art et responsabilité citoyenne.

En ce jour symbolique, il est important de rappeler non seulement son héritage musical, mais aussi la profondeur de sa pensée. Ses paroles, tirées d’interviews et de discours, reflètent sa vision du monde, son attachement à l’Afrique, sa foi, son humanisme et son amour pour la musique.

À l’occasion de son anniversaire, voici 66 citations de Youssou N’Dour, une pour chacune de ses années.

66 Citations de Youssou N’Dour