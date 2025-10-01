Youssou N’Dour célèbre ses 66 ans

Le 1ᵉʳ octobre 2025, l’un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine, Youssou N’Dour, fête ses 66 ans. Artiste mondialement reconnu, il a marqué des générations grâce à sa voix unique, son style mbalax et son engagement pour son pays, le Sénégal, et pour l’Afrique.
Né à Dakar en 1959, Youssou N’Dour a débuté très jeune dans la musique et s’est imposé comme une icône planétaire. Son parcours ne se limite pas à la scène : entrepreneur culturel, homme politique, militant engagé dans les causes sociales et humanitaires, il a su allier art et responsabilité citoyenne.
En ce jour symbolique, il est important de rappeler non seulement son héritage musical, mais aussi la profondeur de sa pensée. Ses paroles, tirées d’interviews et de discours, reflètent sa vision du monde, son attachement à l’Afrique, sa foi, son humanisme et son amour pour la musique.
À l’occasion de son anniversaire, voici 66 citations de Youssou N’Dour, une pour chacune de ses années.
66 Citations de Youssou N’Dour
- « Je respecte la musique, je l’aime. »
- « Je pense que les gens devraient mieux connaître l’Afrique pour sa joie de vivre, son goût de la vie. »
- « La world music, c’est prendre des choses de différents endroits et les réunir – et c’est formidable. »
- « Mon père me disait que les musiciens ne sont pas respectés, et il avait peur pour mon avenir. »
- « Quand les esclaves ont quitté l’Afrique, ils nous ont laissé le blues. »
- « La musique en Afrique n’a jamais été séparée de la vie quotidienne. »
- « La politique est la politique ; l’art est l’art. »
- « Quand je suis au Sénégal, je ne peux pas rester isolé à faire de la musique. »
- « J’ai étudié à l’école du monde. »
- « Le voyage enseigne autant que les livres. »
- « Je n’ai jamais utilisé mes médias comme propagande. »
- « La reconnaissance d’un artiste africain à l’étranger te donne de la force. »
- « L’Afrique est l’avenir. »
- « La musique en Afrique est toujours un véhicule de discussion et d’idées. »
- « Je veux utiliser ma musique pour délivrer un message, pas pour être politicien. »
- « En politique, parfois tu dois mentir ou promettre ce que tu ne peux tenir. »
- « Je dois protéger ma famille et garder une vie privée. »
- « Je ne veux pas d’une Afrique à deux vitesses. »
- « Le Sénégal doit retrouver sa démocratie. »
- « Le Sénégal a besoin d’une renaissance. »
- « La modernité doit se faire avec prudence et bon sens. »
- « J’aime rencontrer des gens intéressants. »
- « Ma musique est comme une balle qui revient à ses origines. »
- « Je veux donner au monde le message d’amour qu’est l’Islam. »
- « Le soufisme s’adapte partout. »
- « L’Islam a été mal utilisé par certains. »
- « Je suis un musulman moderne. »
- « L’Occident confond Islam et culture arabe, et c’est une erreur. »
- « Beaucoup de religions ont leurs fondamentalistes. »
- « Le paludisme tue, surtout femmes et enfants, mais on peut l’arrêter. »
- « J’ai été choqué du nombre d’enfants qui meurent du paludisme. »
- « C’est le début d’un changement pour une nouvelle Afrique. »
- « Je suis citoyen et je vois les libertés reculer. »
- « Bob Marley est mon héros. »
- « Les maisons de disques n’ont pas toujours respecté les artistes africains. »
- « La musique est un langage. »
- « Je ne me considère pas comme un acteur. »
- « Je n’ai jamais fait de propagande avec mes médias. »
- « La diversité des cultures est une richesse. »
- « Le blues est la racine de toutes les musiques modernes. »
- « Je refuse une Afrique où certains vivent dans la faim. »
- « Je respecte la musique, mais je dois me battre pour mon pays. »
- « Même mes chansons d’amour portent un message. »
- « Une chanson peut être un appel à la transparence. »
- « L’élite ne s’intéresse pas au bien-être du peuple. »
- « Je veux partager le message d’amour qu’est l’Islam. »
- « Je ne peux pas rester indifférent aux besoins des gens. »
- « Je veux me concentrer sur la santé, l’éducation, la liberté. »
- « L’Afrique n’est pas que famine et guerre, c’est aussi culture et vie. »
- « Les jeunes sont l’avenir de l’Afrique. »
- « La musique peut éduquer et changer les mentalités. »
- « Je suis aussi quelqu’un qui veut aider son pays. »
- « Nous ne devons jamais oublier nos racines. »
- « La musique doit rassembler, pas diviser. »
- « Quand tu as la culture, tu peux survivre. »
- « Ma musique naît au Sénégal et voyage dans le monde. »
- « Les arts doivent parler des problèmes sociaux. »
- « Si les artistes se taisent, qui parlera ? »
- « L’échange culturel est une diplomatie efficace. »
- « La joie de vivre en communauté est un don de l’Afrique. »
- « Je veux chanter la vie, les problèmes et l’espoir. »
- « La musique aide à comprendre les gens. »
- « Les artistes doivent être honnêtes avec leur peuple. »
- « La culture est centrale, pas un accessoire. »
- « Mes chansons reflètent la réalité. »
- « Malgré les difficultés, les Africains gardent une joie de vivre admirable. »