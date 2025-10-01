A la UneActualites

Affaire Madiambal Diagne : récit d’une fuite et bras de fer avec l’État sénégalais

diatiger
By
diatiger
No Comments
5 Min Read

Alors que le Sénégal s’apprête à accueillir les 7 et 8 octobre la deuxième édition du Forum investir au Sénégal (FII), qui vise à attirer plus de 10.000 milliards de FCFA d’intentions d’investissements, le pays est rattrapé par une triple actualité tendue : une situation sanitaire fragile, une rentrée scolaire sous surveillance, et une affaire politico-judiciaire aux allures de polar national.

La plus récente secousse concerne Madiambal Diagne, journaliste influent, homme politique et éditeur du journal Le Quotidien, visé par un mandat d’arrêt international. L’État l’accuse d’avoir été au cœur d’un vaste schéma de détournement et de blanchiment de fonds publics, à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Les faits supposés impliqueraient la SCI Pharaon, une société familiale qu’il dirige.

Mais c’est le récit de sa sortie du territoire qui vient bouleverser l’opinion publique.

Une version des faits soigneusement détaillée

Dans une longue tribune publiée depuis la France, où il dit s’être réfugié, Madiambal Diagne livre sa version des événements survenus dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025. Selon lui, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour un vol d’Air Sénégal à destination de Paris, il aurait été retenu de manière informelle à l’aéroport, sans notification officielle d’interdiction de sortie du territoire.

DEPECHES

Entre investissements massifs, tensions sanitaires et crise politico-judiciaire, le Sénégal navigue à vue
À Kassa, le Humeubeul 2025 célèbre l’identité et les racines d’un Sénégal en marche
Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !
Arrestation de Pape Mahwa Diouf : l’APR dénonce une “prise d’otage politique ‘’ et exige sa libération immédiate

“Je me dirigeais naturellement vers le passage scanner, en vue d’entrer en zone d’embarquement, quand un agent de police se leva de son box pour interpeller un autre de ses collègues”, écrit-il. Après de longues heures de rétention, et voyant son vol décoller sans lui, il affirme avoir reçu une convocation à se présenter à la Division des investigations criminelles (DIC) le lendemain.

Mais selon ses propres mots, une alerte “provenant d’un contact proche du dossier” l’aurait convaincu de préparer une fuite immédiate. Craignant une garde à vue prolongée, voire une menace sur son intégrité physique, il décide de quitter clandestinement le pays dans la nuit, pour réapparaître en France le 25 septembre, avant même que le mandat d’arrêt international ne soit activé.

“J’avais besoin de bien préparer ma défense contre un complot bien ourdi (…) Je suis arrivé en France pendant que la machine policière s’emballait derrière moi”, écrit-il. Il affirme même que la police aurait “kidnappé” sa femme et ses enfants dans une tentative de pression.

L’État contre-attaque

Le ministère de l’Intérieur, via un communiqué signé du ministre Mouhamadou Bamba Cissé, soutient une version radicalement différente. Selon ce dernier, Madiambal Diagne faisait l’objet de recherches actives depuis plusieurs jours, ce qui justifierait son interpellation à l’aéroport et l’activation du mandat d’arrêt international. Le limogeage du commissaire de l’aéroport et du chef de la DIC a été confirmé, bien que leurs fonctions précises dans cette séquence restent floues.

Madiambal Diagne y voit, lui, une “mise en scène”, destinée à donner un tour spectaculaire à ce qu’il qualifie de “chasse politique”.

Une affaire au parfum politique

Au-delà des considérations juridiques, cette affaire ravive les tensions sur la liberté de la presse, la politisation de la justice et la gouvernance des institutions. Madiambal Diagne, figure controversée mais influente, est perçu par certains comme un relais de l’ancien régime, ce qui alimente les spéculations sur une éventuelle purge politique.

L’opinion publique reste divisée. Tandis que certains dénoncent une instrumentalisation de la justice, d’autres rappellent que les faits reprochés sont graves et nécessitent une réponse claire des autorités. En toile de fond, l’image du Sénégal, à la veille d’un événement économique majeur, pourrait être affectée.

Une actualité sous haute tension

Ce tumulte intervient alors que le pays fait face à une recrudescence de cas de mpox (variole du singe) à Dakar et de fièvre de la vallée du Rift à Saint-Louis. La rentrée scolaire, fixée au 8 octobre, est placée sous surveillance sanitaire. Le Comité national de gestion des épidémies a été réactivé, et les autorités sanitaires appellent à une vigilance collective.

Dans ce climat tendu, entre ambitions économiques affichées et troubles politiques persistants, le Sénégal se retrouve à la croisée des chemins : renforcer ses institutions ou risquer l’effritement de la confiance citoyenne.

Share This Article
Previous Article Entre investissements massifs, tensions sanitaires et crise politico-judiciaire, le Sénégal navigue à vue
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Affaire Madiambal Diagne : Me Demba Ciré Bathily dément, Pape Kanté nuance

A la UneActualites

Affaire Madiambal Diagne : un collectif d’avocats français et sénégalais mobilisé après l’incarcération de sa famille

Actualites

Infrastructures : Dethié Fall en réunion matinale avec la direction du PUMA

ActualitesSociete

Urgences sanitaires, affaire Madiambal Diagne, et tensions politiques en une

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions