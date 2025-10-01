Ndiaga Sylla, pris dans la tourmente après ses propos sur Macky Sall et Ousmane Sonko

Le consultant électoral Ndiaga Sylla est au cœur d’une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Ses récentes publications, jugées contradictoires par certains internautes, ont déclenché une vague d’insultes et de critiques.

Tout est parti d’un message dans lequel Ndiaga Sylla appelait à l’oubli et à la tolérance, évoquant l’ancien président Macky Sall et estimant qu’il serait « un honneur qu’un Sénégalais soit à la tête des Nations Unies ». Cette sortie, perçue comme une prise de position favorable à l’ex-chef de l’État, a immédiatement suscité des réactions virulentes, de nombreux internautes l’accusant de complaisance.

Face aux attaques, Ndiaga Sylla a répliqué le lendemain en affirmant qu’il avait lui-même préparé le dossier de candidature d’Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 :

« Ces minables qui ignorent que c’est moi qui ai préparé le dossier de candidature de O. Sonko à la présidentielle de 2024 ne cessent de m’insulter… », a-t-il écrit.

Mais cette mise au point n’a pas apaisé la tempête. Au contraire, elle a alimenté les polémiques, certains internautes l’accusant de chercher à se donner de l’importance dans un débat politique déjà tendu.

Entre ses propos sur Macky Sall et ses revendications concernant Ousmane Sonko, Ndiaga Sylla semble cristalliser les critiques des deux camps, au point de devenir la cible privilégiée des réseaux sociaux.