Politique

Ndiaga Sylla, pris dans la tourmente après ses propos sur Macky Sall et Ousmane Sonko

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le consultant électoral Ndiaga Sylla est au cœur d’une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Ses récentes publications, jugées contradictoires par certains internautes, ont déclenché une vague d’insultes et de critiques.

Tout est parti d’un message dans lequel Ndiaga Sylla appelait à l’oubli et à la tolérance, évoquant l’ancien président Macky Sall et estimant qu’il serait « un honneur qu’un Sénégalais soit à la tête des Nations Unies ». Cette sortie, perçue comme une prise de position favorable à l’ex-chef de l’État, a immédiatement suscité des réactions virulentes, de nombreux internautes l’accusant de complaisance.

Face aux attaques, Ndiaga Sylla a répliqué le lendemain en affirmant qu’il avait lui-même préparé le dossier de candidature d’Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 :

« Ces minables qui ignorent que c’est moi qui ai préparé le dossier de candidature de O. Sonko à la présidentielle de 2024 ne cessent de m’insulter… », a-t-il écrit.

Mais cette mise au point n’a pas apaisé la tempête. Au contraire, elle a alimenté les polémiques, certains internautes l’accusant de chercher à se donner de l’importance dans un débat politique déjà tendu.

Entre ses propos sur Macky Sall et ses revendications concernant Ousmane Sonko, Ndiaga Sylla semble cristalliser les critiques des deux camps, au point de devenir la cible privilégiée des réseaux sociaux.

DEPECHES

Jëf Jël trace une nouvelle voie lors de son 10ᵉ Congrès à Thiès
Babacar Mbengue quitte Taxawu Sénégal : un tournant politique pour le maire de Hann/Bel-Air
Bassirou Diomaye Faye : une vision pour un avenir plus juste Par El Malick Ndiaye
Boycott du Forum pétrole et gaz : la mairie de Kaolack pointe des dérives politiques, Fadilou Keïta répond
Share This Article
Previous Article Youssou N’Dour célèbre ses 66 ans
Next Article Macky Sall salue le rôle pionnier de l’Arabie saoudite dans la cyberdiplomatie
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Marche de l’opposition : faible mobilisation à Dakar, les cadres de Pastef réagissent

Politique

Assemblée nationale : ouverture de la deuxième session parlementaire extraordinaire

PolitiqueXalima TV

Ousmane Sonko accueilli à Milan pour présenter le Plan de redressement économique et social

Politique

Parti socialiste : vers un congrès extraordinaire et une refondation de la direction

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions