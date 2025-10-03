Societe

Décès de Cheikh Baye Mbaye Cissé : Médina Baye perd l’un de ses piliers spirituels

La cité religieuse de Médina Baye est endeuillée. Cheikh Baye Mbaye Cissé, figure respectée de la confrérie tidjane et frère du khalife Cheikh Ahmed Tidjane Cissé, est décédé dans la soirée du vendredi 3 octobre 2025, au Maroc, où il séjournait depuis plusieurs jours. L’annonce a provoqué une onde de choc à Kaolack, épicentre de la Fayda Tijaniyya, mais aussi bien au-delà, dans les cercles confrériques sénégalais et ouest-africains.

Héritier d’une lignée spirituelle majeure

Fils de Seydina Alioune Cissé, premier khalife de Cheikh Al Islam Ibrahima Niass dit “Baye”, le défunt était une figure influente de la Fayda. Son ascendance spirituelle et sa proximité directe avec les héritiers de Baye Niass faisaient de lui une autorité religieuse incontournable, notamment dans les cercles de disciples au Sénégal, en Afrique de l’Ouest, et dans la diaspora musulmane.

Cheikh Baye Mbaye Cissé était reconnu pour son rigoureux attachement aux principes de l’islam, sa maîtrise des sciences religieuses, et sa fidélité inébranlable aux enseignements de Baye Niass, dont il incarnait l’héritage avec humilité et constance.

Une figure d’élévation morale et de transmission

Décrit par ses proches comme affable, pieux, généreux et discret, Cheikh Baye Mbaye Cissé se distinguait par une posture de rigueur morale et de sobriété spirituelle, fidèle aux valeurs tidjanes. Très engagé dans la formation religieuse des jeunes disciples, il jouait également un rôle d’aiguillon au sein des cercles de la Fayda, toujours soucieux du respect de l’orthodoxie dans la pratique soufie.

Sa disparition laisse un vide profond dans la communauté tidjane, notamment à Médina Baye, foyer de spiritualité et de rayonnement islamique fondé par Baye Niass au XXe siècle. De nombreux disciples et dignitaires religieux ont commencé à affluer vers la ville sainte pour lui rendre hommage.

Une perte ressentie au-delà du Sénégal

Au Maroc, où il s’est éteint, Cheikh Baye Mbaye Cissé était également une figure estimée, dans un pays qui entretient des liens historiques avec la confrérie tidjane. Plusieurs fidèles de la Fayda, du Nigéria, du Ghana, de la Mauritanie ou encore des États-Unis, ont exprimé leur émotion sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire d’un homme « d’une rectitude exemplaire », « pilier silencieux de l’école de Baye Niass ».

