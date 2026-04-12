Saint Louis: Alassane Sèye séquestre puis vi0le deux enfants âgés de 3 et 5 ans

XALIMANEWS: Libération révèle que la Brigade de recherches de

Saint‐Louis a mis fin aux agissements d’un dangereux maniaque. Il s’agit d’Alassane Sèye (55 ans), veuf et père de cinq enfants, agent de sécurité demeurant au quartier Bango.

Ce dernier a été placé en garde à vue, ce 7 avril, pour actes contre nature, vi0ls sur mineurs de moins de 13 ans, péd0philie et menaces de m0rt.

Suite à une dénonciation sur les faits en cause, O.M.A et M.A, respectivement âgés de 03 et 05 ans, qui se plaignaient de douleurs anales, ont entendus par les gendarmes en présence de leurs parents. Ils ont séparément signalé que c’est le mis en cause qui les trainaient dans sa chambre pour les vi0ler. Après leur consultation suite à une ré‐ quisition, le spécialiste de santé a confirmé la matérialité des faits. L’enquête suit son cours.