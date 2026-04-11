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Mermoz–Sacré-Cœur : une alliance citoyenne pour révolutionner l’environnement urbain

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XALIMANEWS: La commune de Mermoz Sacré-Cœur franchit une nouvelle étape dans sa politique environnementale. À travers son programme “Set Wecc”, la municipalité, dirigée par le maire Alioune Tall, a officialisé un partenariat stratégique avec la SONAGED et la plateforme citoyenne Le Sénégal C’est Nous.

Le lancement de cette collaboration s’est tenu ce samedi 11 avril 2026 à Baobabs, avec une grande opération de nettoiement “Set Setal”, marquant le début d’un co-développement environnemental ambitieux.

Dès les premières heures de la matinée, les populations ont massivement convergé vers les Allées Seydou Nourou Tall, à la place Gutenberg. Jeunes, femmes et personnes âgées ont répondu présents, chacun contribuant selon ses moyens à cette mobilisation citoyenne d’envergure.

Prenant la parole, le maire Alioune Tall a salué l’engagement de Eric Lopez, qu’il a qualifié de “citoyen modèle”. Inspiré par son expérience au Rwanda, où il enseigne, ce dernier a introduit au Sénégal une dynamique comparable à l’Umuganda, cette journée mensuelle dédiée aux travaux communautaires.

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À travers sa plateforme Le Sénégal C’est Nous, Éric Lopez ambitionne d’étendre ces initiatives à l’échelle nationale, en promouvant des valeurs essentielles telles que la propreté, le civisme et l’engagement collectif. Ancien athlète ayant grandi à Baobabs, il incarne un modèle d’implication locale au service du bien commun.

En reconnaissance de ses actions, le maire lui a décerné le titre de citoyen d’honneur.

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