A la UneActualites

Kristalina Georgieva salue la transparence du Sénégal et annonce des négociations pour un nouveau programme économique

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a salué ce vendredi les efforts déployés par le Sénégal pour corriger une déclaration erronée de données liées à sa dette publique, tout en annonçant l’ouverture imminente de discussions pour un nouveau programme de soutien économique. Cette déclaration fait suite à une réunion informelle du Conseil d’administration du FMI, tenue en amont des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues à la mi-octobre.

Une erreur reconnue, des mesures saluées

« Les autorités sénégalaises ont fait des progrès importants dans la gestion du cas de déclaration erronée », a affirmé Mme Georgieva, soulignant l’engagement du Sénégal envers la transparence et sa coopération étroite avec les équipes du FMI.

Le cas de déclaration erronée, qui concernait une mauvaise identification des passifs liés à la dette publique, avait été détecté plus tôt en 2025, soulevant des inquiétudes quant à la fiabilité des statistiques macroéconomiques. Depuis, les autorités ont engagé une série de mesures correctives, dont un examen approfondi des engagements financiers de l’État et la mise en place d’un dispositif de vérification renforcé des données budgétaires et comptables.

Un nouveau programme à l’horizon

Le Sénégal, qui sort d’une période post-électorale marquée par des ambitions de réformes structurelles, a officiellement sollicité un nouveau programme appuyé par le FMI. Pour Mme Georgieva, cette démarche illustre la volonté politique forte du pays de redresser son cadre macroéconomique et d’accélérer ses réformes.

Des discussions préliminaires ont eu lieu à Dakar en août dernier, et les négociations formelles devraient débuter mi-octobre, dans le cadre des Assemblées annuelles. Le futur programme — dont les contours restent à définir — visera à soutenir les priorités politiques du gouvernement, renforcer la stabilité économique et accroître la résilience face aux chocs internes et externes.

DEPECHES

Rentrée 2025 : un Conseil interministériel pour renforcer le système éducatif sénégalais
Mamelles : Destruction des abris de fortune à la Cité « Haoussa »
FMI : le vote sur la dérogation pour dette mal déclarée encore repoussé
Fausses déclarations de dette : Dakar et le FMI reprennent les discussions

Entre soutien budgétaire et réformes structurelles

Selon le FMI, le programme envisagé devrait favoriser une croissance inclusive, avec des impacts attendus sur l’amélioration des services publics, la lutte contre la pauvreté et la gestion de la dette. Il devrait également inclure un volet technique pour renforcer la gouvernance budgétaire, la transparence fiscale, et les capacités statistiques du pays.

Le Sénégal reste l’un des pays africains les plus régulièrement engagés dans des programmes avec le FMI, souvent combinés à d’autres guichets comme la Facilité élargie de crédit (FEC) ou la Facilité de crédit rapide (FCR). Le pays a notamment bénéficié d’un soutien financier renforcé durant la pandémie de Covid-19, puis dans le cadre de la crise énergétique mondiale post-Ukraine.

Un contexte régional scruté de près

Cette annonce intervient dans un contexte régional marqué par une hausse des risques de surendettement, une instabilité géopolitique croissante en Afrique de l’Ouest, et une pression accrue sur les finances publiques. La transparence et la rigueur dans la gestion des données économiques sont désormais des critères essentiels pour l’accès à l’aide internationale.

Pour Mme Georgieva, l’engagement du Sénégal montre que « même dans un environnement difficile, des progrès notables sont possibles lorsque la volonté politique est au rendez-vous ». Reste à voir si les discussions d’octobre déboucheront rapidement sur un accord formel.

Share This Article
Previous Article Décès de Cheikh Baye Mbaye Cissé : Médina Baye perd l’un de ses piliers spirituels
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

À Tambacounda, le FONGIP ouvre un centre et débloque 3 milliards pour les porteurs de projets

A la UneActualites

Enquête sur les violences, cyberattaque contre l’État et ambitions du PDS : les quotidiens sénégalais passent à la loupe l’actualité brûlante

Actualites

Régulation des médias : le CNRA opte pour la fermeté

A la Une

Installation officielle du Conseil National du Numérique par le Premier ministre Ousmane Sonko

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère