Affaire de la dette « cachée » : les avocats de Macky Sall dénoncent des « rapports dissimulés »

Les avocats de l’ancien président Macky Sall ont tenu, ce jeudi 23 octobre 2025, une conférence de presse à Dakar pour apporter des éclaircissements sur ce qu’ils qualifient de « manipulation politique » autour de l’affaire dite de la dette « cachée ».

Prenant la parole devant un parterre de journalistes, Me Pierre Olivier Sur, avocat français de l’ancien chef de l’État, a dénoncé ce qu’il considère comme un « faux sujet » construit autour d’une prétendue dissimulation de la dette publique. Selon lui, la véritable question se trouve ailleurs : « Le vrai sujet, c’est celui des rapports cachés qui disent que la dette était cachée », a-t-il déclaré, visiblement agacé par la tournure médiatique de l’affaire.

L’avocat affirme que trois documents cruciaux auraient été volontairement tenus à l’écart du débat public : le rapport de l’Inspection des finances, le pré-rapport de la Cour des comptes, et celui du cabinet Mazars, chargé d’un audit sur la dette publique sénégalaise.

« Nous avons adressé des lettres au président de la Cour des comptes et au ministre des Finances pour obtenir la communication de ces rapports. Jusqu’à présent, aucune réponse ne nous a été donnée », a regretté Me Sur, estimant que ces documents permettraient de rétablir la vérité sur la gestion financière du régime de Macky Sall.

Pour la défense de l’ancien président, ces « rapports cachés » constituent la clé de compréhension du dossier. « Si on veut juger, qu’on le fasse sur des bases objectives et transparentes. Mais tant que ces documents sont occultés, on reste dans l’arbitraire et la manipulation », a insisté Me Sur.

Cette sortie intervient dans un contexte où la polémique autour de la dette publique sénégalaise, estimée à plus de 70 % du PIB, continue d’alimenter le débat politique et économique. Les proches de l’ancien président y voient une tentative de réécriture de son bilan, tandis que le gouvernement actuel maintient la nécessité de « faire la lumière » sur la gestion passée des finances publiques.

La bataille politique et judiciaire autour de la « dette cachée » semble donc loin d’être terminée.