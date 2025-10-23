A la UneÉconomie

Affaire de la dette « cachée » : les avocats de Macky Sall dénoncent des « rapports dissimulés »

Les avocats de l’ancien président Macky Sall ont tenu, ce jeudi 23 octobre 2025, une conférence de presse à Dakar pour apporter des éclaircissements sur ce qu’ils qualifient de « manipulation politique » autour de l’affaire dite de la dette « cachée ».

Prenant la parole devant un parterre de journalistes, Me Pierre Olivier Sur, avocat français de l’ancien chef de l’État, a dénoncé ce qu’il considère comme un « faux sujet » construit autour d’une prétendue dissimulation de la dette publique. Selon lui, la véritable question se trouve ailleurs : « Le vrai sujet, c’est celui des rapports cachés qui disent que la dette était cachée », a-t-il déclaré, visiblement agacé par la tournure médiatique de l’affaire.

L’avocat affirme que trois documents cruciaux auraient été volontairement tenus à l’écart du débat public : le rapport de l’Inspection des finances, le pré-rapport de la Cour des comptes, et celui du cabinet Mazars, chargé d’un audit sur la dette publique sénégalaise.

« Nous avons adressé des lettres au président de la Cour des comptes et au ministre des Finances pour obtenir la communication de ces rapports. Jusqu’à présent, aucune réponse ne nous a été donnée », a regretté Me Sur, estimant que ces documents permettraient de rétablir la vérité sur la gestion financière du régime de Macky Sall.

Pour la défense de l’ancien président, ces « rapports cachés » constituent la clé de compréhension du dossier. « Si on veut juger, qu’on le fasse sur des bases objectives et transparentes. Mais tant que ces documents sont occultés, on reste dans l’arbitraire et la manipulation », a insisté Me Sur.

Malick Gakou appelle à une mobilisation « historique » pour le TERA meeting du 8 novembre
Sénégal : Talla Sylla appelle Bassirou Diomaye Faye à « réaffirmer l’autorité de l’État » face aux tensions politiques
Politique et bilan : le PASTEF prépare un rassemblement inédit à Dakar
Déclaration du Président de PASTEF – Les Patriotes Ousmane Sonko

Cette sortie intervient dans un contexte où la polémique autour de la dette publique sénégalaise, estimée à plus de 70 % du PIB, continue d’alimenter le débat politique et économique. Les proches de l’ancien président y voient une tentative de réécriture de son bilan, tandis que le gouvernement actuel maintient la nécessité de « faire la lumière » sur la gestion passée des finances publiques.

La bataille politique et judiciaire autour de la « dette cachée » semble donc loin d’être terminée.

1 Comment

  • Quand j’ai entendu que cet avocat allait venir au Sénégal pour faire une conférence de presse et tenez-vous bien, accompagné d’experts internationaux etc., c’est vous dire le manque de respect total envers les africains, je croyais a une plaisanterie de mauvais goût, eh non…
    Est un manque de respect aux africains, une incompétence ou tout simplement une voracité pour encaisser plus d’argent, d’honoraires, j’ignore la réponse.
    Un avocat et qui plus est me dit-on est un grand avocat qui se présente dans un pays parce qu’il aurait entendu, je ne sais où que l’ancien président qui a fui le pays pour s’installer au Maroc avec femme et enfants, pourrait être poursuivi par la justice de son pays et cet avocat se rend dans ce pays, le Sénégal, pour quoi faire ?
    Eh bien pour faire des conférences de presse, pour solliciter auprès de qui ? personne ne le sait des documents et même conteste des documents qu’il prend soin d’indiquer qu’il ne les a pas, il ne les a donc jamais lu mais dont il conteste leur contenu, quel pays.
    Je crois que cet avocat prend vraiment les africains pour ce qu’ils ne sont pas.
    Il n’osera jamais faire la même chose ni en France ni en Suisse ni aux USA, mais quand il s’agit de l’Afrique les gens sont d’une telle audace….

    Reply

