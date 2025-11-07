Actualites

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour libéré sous bracelet électronique, pose prévue le 10 novembre

diatiger
By
diatiger
1 Comment
2 Min Read

L’ancien coordonnateur du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac), Pape Malick Ndour, a été libéré provisoirement ce vendredi, assorti d’une mesure de surveillance par bracelet électronique, dans le cadre de l’affaire Prodac. Selon des sources de Seneweb, la pose effective du dispositif n’a pas été réalisée immédiatement, et l’intéressé est rentré chez lui dans la journée.

Le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier a de nouveau convoqué Pape Malick Ndour pour le lundi 10 novembre, afin de procéder à l’application de cette mesure. L’ancien coordonnateur du Prodac est inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux.

Lors de son audition devant le juge d’instruction, M. Ndour a contesté avec vigueur les accusations portées contre lui. Cette contestation a conduit le magistrat à décider d’un placement sous bracelet électronique plutôt que d’un maintien en détention provisoire. Le procureur de la République financier, qui avait initialement requis un mandat de dépôt, pourrait toutefois décider d’interjeter appel contre cette décision.

Rappelons que Pape Malick Ndour avait été interpellé jeudi à son domicile par la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans le cadre d’une délégation judiciaire émise pour cette affaire portant sur des malversations financières estimées à plusieurs milliards de francs CFA.

Cette libération marque une étape importante dans ce dossier très suivi, alors que le pays reste attentif à l’évolution de cette affaire qui touche l’ancien cadre de l’APR et questionne la gestion de fonds publics

1 Comment

  • Du sérieux si les preuves sont réunies mettez les en prison.Pas besoin de gaspiller l’argent du contribuable.UN VOLEUR EST UN VOLEUR.

    Reply

