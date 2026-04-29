Brigade de recherches de Saint-Louis : la situation se complique pour Ismaïla Diallo

XALIMANEWS: L’affaire impliquant Ismaïla Diallo connaît un nouveau tournant. Placé en garde à vue à la Brigade de recherches de Saint-Louis, le mis en cause voit sa situation se durcir davantage. Sa garde à vue a été prolongée, tandis que des incriminations plus lourdes pourraient être ajoutées au dossier initial, selon des sources proches de l’enquête.

Cette évolution intervient dans le cadre du dossier qui le lie à Masseck Sarr, tous deux visés par une information judiciaire ouverte pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles, insultes via un système informatique, outrage à des figures religieuses, diffamation et propagation de contenus mensongers.

Ismaïla Diallo, initialement convoqué par les enquêteurs, ne s’était pas présenté. Il est désormais formellement intégré dans la procédure au même titre que son co-accusé, ce qui marque une escalade dans cette affaire sensible.

Pour rappel, ce dossier survient après une première procédure bouclée le 15 octobre 2025. À l’époque, les deux hommes avaient déjà été entendus par les services de police pour des propos jugés offensants à l’encontre des fondateurs des confréries mouride, niassène et layenne. Cette affaire est toujours pendante devant le tribunal des flagrants délits de Saint-Louis.

La nouvelle procédure fait suite à une plainte déposée le 12 avril 2026 auprès de la Brigade de recherches par Serigne Fallou Mourtada Mbacké, accompagné de plusieurs descendants de guides religieux. Au cœur du dossier, une vidéo jugée controversée visant une nouvelle fois le fondateur du mouridisme, versée comme pièce à conviction.

Lors de son audition, Masseck Sarr a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, tout en contestant les propos considérés comme injurieux à l’encontre du fondateur du mouridisme. Il a, par ailleurs, sollicité la clémence des autorités judiciaires.

Quant à Ismaïla Diallo, de nouveaux éléments recueillis par les enquêteurs pourraient alourdir sa responsabilité pénale dans les prochains jours. L’enquête suit son cours et pourrait connaître d’autres rebondissements majeurs.