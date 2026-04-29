Infrastructures : l’autoroute Mbour–Thiadiaye ouvre et introduit de nouvelles technologies

XALIMANEWS: Le Sénégal a officiellement mis en service, ce 29 avril 2026, le tronçon autoroutier Mbour–Thiadiaye. Cette nouvelle infrastructure marque une avancée importante dans la modernisation du réseau routier national et vise à améliorer la fluidité des déplacements entre les régions.

Pour la première fois, la gestion d’un tronçon autoroutier est confiée à une société publique, Autoroutes du Sénégal (SN ADS SA). Cette nouvelle approche ambitionne d’apporter une meilleure efficacité dans l’exploitation et la maintenance des infrastructures routières.

Le système mis en place repose sur une autoroute à péage fermé et interopérable, permettant une circulation plus fluide et une réduction des embouteillages. Les autorités espèrent ainsi améliorer le confort et la sécurité des usagers sur cet axe stratégique.

Dans le cadre de cette modernisation, une application mobile baptisée « ADS Mobilité » a également été lancée. Elle permet aux usagers d’accéder à des services d’assistance, de suivre le trafic en temps réel et de gérer plus facilement leur carte de paiement autoroutier.

Le projet s’inscrit aussi dans une dynamique de transition écologique avec l’installation progressive de bornes de recharge pour véhicules électriques sur plusieurs axes, notamment celui reliant Mbour, Fatick et Kaolack.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation est déployée en collaboration avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER). Elle vise à réduire les comportements à risque, notamment les traversées illégales de l’autoroute et la divagation des animaux.

Avec cette nouvelle infrastructure et ses innovations, les autorités entendent renforcer la sécurité, moderniser la mobilité et promouvoir un réseau routier plus intelligent et durable au Sénégal.