Actualites

Assemblée nationale: Cheikh Ahmet Tidiane Youm met en garde contre des “risques d’inconstitutionnalité” du projet de réforme électorale

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Lors de la séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de loi modifiant le Code électoral, le député non inscrit Cheikh Ahmet Tidiane Youm a exprimé de sérieuses réserves sur le texte porté par la majorité parlementaire.

Dès son intervention à l’Assemblée nationale du Sénégal, l’élu du Parti de l’unité et du rassemblement a insisté sur la nécessité, pour le législateur, de produire des lois conformes à la Constitution afin d’éviter toute censure ultérieure. Selon lui, le rôle du Parlement est de défendre l’intérêt général tout en respectant strictement les principes constitutionnels.

S’il reconnaît que certaines dispositions du texte peuvent contribuer au renforcement du processus démocratique et à un meilleur encadrement du système électoral, il estime néanmoins que la réforme soulève « des préoccupations juridiques majeures ».

Le député a particulièrement attiré l’attention sur les conséquences pénales de la réforme, rappelant qu’une condamnation définitive entraîne déjà des effets juridiques, notamment la déchéance de certains droits civiques et d’éligibilité. Il considère ainsi que les nouvelles dispositions pourraient créer une redondance juridique problématique.

DEPECHES

Télécommunications et numérique : le Président de la République fixe les priorités au Collège de l’ARTP
Assemblée nationale : réforme du Code électoral, Yacine Fall en première ligne
Diomaye–Sonko : 2 ans après, un bilan déjà sous tension ? Le politologue Pathé Guèye analyse sans filtre
Senelec – WAE: ce qui s’est vraiment joué entre Harouna Dia et Ousmane Sonko

Dans son analyse, Cheikh Ahmet Tidiane Youm a également dénoncé une possible remise en cause de l’autorité de la chose jugée, estimant que certaines mesures envisagées reviendraient à neutraliser rétroactivement des décisions de justice déjà rendues.

Il a, en outre, mis en garde contre une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, rappelant que le législateur ne saurait se substituer au juge en modifiant les effets d’une décision judiciaire définitive. Une démarche qu’il juge « constitutionnellement prohibée ».

Le parlementaire a également évoqué les limites de la rétroactivité en matière pénale, ainsi que les exigences spécifiques du droit électoral, qui doivent selon lui être respectées dans toute réforme du Code électoral.

Au regard de ces éléments, il a appelé ses collègues à revoir le texte afin de garantir sa conformité à la Constitution et aux principes fondamentaux de l’État de droit, tout en évitant d’éventuelles sanctions du Conseil constitutionnel.

Share This Article
Previous Article Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution de l’Assemblée nationale et dénonce un “passage en force”
Next Article Télécommunications et numérique : le Président de la République fixe les priorités au Collège de l’ARTP
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Palais de la République : Diomaye Faye reçoit le rapport 2025 sur le dialogue social et trace une nouvelle orientation

Actualites

Sénégal : vers la création d’une Cour constitutionnelle renforcée

Actualites

Saint-Louis : nouvelle tournure dans l’affaire Masseck Sarr – Ismaïla Diallo

Actualites

Électricité : vers une nouvelle ère avec la prise de contrôle de West African Energy par la Senelec

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago

Lutte

Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia

Sports

Handball sénégalais : Seydou Diouf reconduit, la réforme actée