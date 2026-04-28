Télécommunications et numérique : le Président de la République fixe les priorités au Collège de l’ARTP

XALIMANEWS: Le Président de la République a reçu ce matin en audience, au Palais présidentiel, le Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, conduit par son président M. Oumar Diène Sakho.

Selon la Présidence, cette nouvelle équipe dirigeante a été mise en place à l’issue d’un appel à candidatures, une démarche présentée comme un gage d’exigence, de transparence et de sélection rigoureuse des profils.

Au cours de l’entretien, le Chef de l’État a rappelé aux membres du Collège l’importance stratégique de leur mission dans un contexte de transformation accélérée du secteur des télécommunications et des services postaux.

Le Président a notamment insisté sur les mutations profondes en cours, marquées par l’essor de la 5G, de l’intelligence artificielle, des services numériques, ainsi que les enjeux croissants liés à la cybersécurité et à la convergence technologique. Ces évolutions, selon lui, redéfinissent à la fois l’économie, l’action publique et les libertés.

Dans ce contexte, la régulation ne peut plus être considérée comme une fonction secondaire, mais comme un véritable instrument de souveraineté, a souligné le Chef de l’État.

Il a également exhorté le Collège de l’ARTP à aller au-delà du cadre strict des textes fondateurs, en anticipant les transformations du secteur et en veillant au respect de l’éthique, de l’équité et de la concurrence dans un environnement de plus en plus complexe sur les plans économique et géopolitique.

Le Président a enfin rappelé que la crédibilité et l’efficacité de cette autorité de régulation seront déterminantes pour faire du numérique un levier de croissance, d’inclusion sociale et de cohésion nationale.

À travers cette rencontre, les autorités entendent réaffirmer la place centrale du numérique dans la stratégie de développement du Sénégal, engagé dans une transformation digitale qualifiée d’ambitieuse et maîtrisée.