Tensions au sein de la majorité Présidentielle : Fadilou Keita recadre Mimi Touré et fixe le cap pour 2029

Fadilou Keita, membre influent de PASTEF et actuel Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a élevé le ton face aux initiatives de Mimi Touré, qu’il accuse de chercher à s’immiscer dans les affaires internes du parti. Dans une déclaration ferme, il a appelé à une réponse politique « forte et déterminée » pour contrer toute tentative d’« incursion » dans les rangs de la formation politique.

Pour M. Keita, la contre-offensive doit être clairement structurée. Il préconise une réaction coordonnée par les sections communales de PASTEF, en lien étroit avec l’ensemble des responsables militants au niveau local : ministres, directeurs généraux, députés, présidents de conseils d’administration, et autres figures engagées. L’objectif : afficher une unité sans faille face aux pressions extérieures.

Si l’appel à la mobilisation immédiate constitue une priorité, Fadilou Keita voit plus loin. Il inscrit ce moment dans une dynamique stratégique de long terme : la préparation de la candidature d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2029. Selon lui, la trajectoire politique du parti se jouera dès les prochains rendez-vous électoraux.

Dans cette perspective, il estime que les élections locales de 2027 serviront de baromètre déterminant. Les résultats de ce scrutin intermédiaire annonceront, selon lui, les « résultats potentiels » de la candidature de M. Sonko, actant le rôle stratégique de ces élections dans la recomposition politique à venir.

Enfin, M. Keita a tenu à rappeler une ligne de démarcation nette : si des « divergences internes » peuvent émerger et être débattues, les attaques externes, elles, ne seront « jamais tolérées ». Un message adressé autant aux militants qu’aux adversaires, destiné à réaffirmer la cohésion du parti dans une période qu’il juge cruciale.