Tensions au sein de la majorité Présidentielle : Fadilou Keita recadre Mimi Touré et fixe le cap pour 2029

Fadilou Keita, membre influent de PASTEF et actuel Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a élevé le ton face aux initiatives de Mimi Touré, qu’il accuse de chercher à s’immiscer dans les affaires internes du parti. Dans une déclaration ferme, il a appelé à une réponse politique « forte et déterminée » pour contrer toute tentative d’« incursion » dans les rangs de la formation politique.
Pour M. Keita, la contre-offensive doit être clairement structurée. Il préconise une réaction coordonnée par les sections communales de PASTEF, en lien étroit avec l’ensemble des responsables militants au niveau local : ministres, directeurs généraux, députés, présidents de conseils d’administration, et autres figures engagées. L’objectif : afficher une unité sans faille face aux pressions extérieures.
Si l’appel à la mobilisation immédiate constitue une priorité, Fadilou Keita voit plus loin. Il inscrit ce moment dans une dynamique stratégique de long terme : la préparation de la candidature d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2029. Selon lui, la trajectoire politique du parti se jouera dès les prochains rendez-vous électoraux.
Dans cette perspective, il estime que les élections locales de 2027 serviront de baromètre déterminant. Les résultats de ce scrutin intermédiaire annonceront, selon lui, les « résultats potentiels » de la candidature de M. Sonko, actant le rôle stratégique de ces élections dans la recomposition politique à venir.
Enfin, M. Keita a tenu à rappeler une ligne de démarcation nette : si des « divergences internes » peuvent émerger et être débattues, les attaques externes, elles, ne seront « jamais tolérées ». Un message adressé autant aux militants qu’aux adversaires, destiné à réaffirmer la cohésion du parti dans une période qu’il juge cruciale.
ARRÊTEZ CE DÉFILÉ D’IDIOTIE POLITIQUE.VENI ,VIDI,VICI…NE DIVISEZ PAS NOTRE PAYS SONKO N’EST PAS LE PRESIDENT ET ON NE PAS AVOIR DEUX A LA FOIS.SONKO EST UN LEADER DE PART ET DIOMAYE LE PRÉSIDE ÉLU ET SI L’HISTOIRE NE NOUS APPREND SOIT ON N’EN N’EST PAS TÉMOIN.DEUX MAJEURES CRISES ONT CONTRIBUÉ À L’EXPANSION DES PARTIS POLITIQUES AU SÉNÉGAL.LA FEDERATION DU MALI ET SENGHOR/MAMADOU DIA ET L’AVÈNEMENT CREE PAR A SECOUÉ DES UN SYSTÈME MAIS N’A PAS ÉBRANLÉ LES INSTITUTIONS.CES HOMMES SONT PARTIS ET LE SÉNÉGAL DEMEURÉ…OUSMANE DEMISSIONNE DU GOVERNMENT OCCUPE DE TON PARTI ET SOIS CANDIDAT POUR 2029.DIOMAYE TE GRACIERA ET TE BATTRA A PLATE COUTURE.UNE COALITION JAMAIS VUE DANS SE BÂTIRA ET T’ANÉANTIRA EN T’EFFAÇANT À JAMAIS DES ACTEURS POLITIQUES DE CE PAYS.RANGE TOI DERRIÈRE LE PRÉSIDENT ET TON TOUR VIENDRA.SEGALAIS SANS PARTI POLITIQUE.
En tout cas Diomaye ne sait même pas ce qu’il est en train de faire en donnant l’impression de fragiliser de façon si assume le premier ministre.. Actuellement tous les vautours politiciens et des médias sont sortis de leurs habitats pour attaquer et faire le plus de mal possible, Situation qu’ils ont cherché et prié pour que ça arrive depuis près de deux ans,
Diomaye semble la leur servir de façon presque assumée sur un plateau d’argent. Quand on voit toutes les sorties, manipulations à charge contre le premier ministre et qui fusent de partout même dans les plateaux internationaux, cela veut dire que la stratégie était murie depuis longtemps et attendait juste le moment opportun pour agir et très vite.