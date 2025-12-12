A la UneÉconomie

Ousmane Sonko annonce une baisse du prix de l'électricité dès le 1er janvier 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé, ce jeudi, une baisse du prix de l’électricité à compter du 1er janvier 2026, une mesure ciblée destinée à soulager les ménages les plus vulnérables. « Le prix de l’électricité va baisser à partir du 1er janvier 2026. Cette mesure va concerner près d’un million deux cent mille foyers », a déclaré le chef du gouvernement, en wolof, lors de l’entretien hebdomadaire « Xibaaru Conseil des ministres » animé avec la ministre porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Instauré après le remaniement du 6 septembre, ce rendez-vous médiatique vise à expliquer de manière transparente les décisions prises en Conseil des ministres. La baisse annoncée du coût de l’électricité s’ajoute aux réductions déjà effectuées sur les produits pétroliers : 70 francs CFA sur le litre d’essence (ramené à 920 francs CFA) et 75 francs CFA sur le litre de gasoil (désormais à 680 francs CFA).

Selon le gouvernement, ces mesures visent à renforcer le pouvoir d’achat, soutenir les opérateurs économiques et améliorer la transparence dans la structure des prix. Elles interviennent dans un contexte de forte pression sur les finances publiques et de négociations en cours avec le Fonds monétaire international (FMI), qui encourage le Sénégal à réduire les subventions énergétiques.

Malgré ces contraintes, Ousmane Sonko souligne que ces baisses témoignent de la volonté ferme du chef de l’État de répondre aux préoccupations des populations, quelle que soit la complexité du contexte économique.

