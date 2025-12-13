CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a officiellement rendu publique la liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc. Une liste très attendue par les supporters, qui reflète à la fois la continuité, l’expérience et l’intégration progressive de nouveaux talents, dans l’objectif clair de permettre aux Lions de rester au sommet du football africain.

Dans les buts, la hiérarchie reste stable avec la présence d’Edouard Mendy, véritable pilier de la sélection, épaulé par Mory Diaw et Yehvann Diouf. Un trio expérimenté qui offre toutes les garanties nécessaires à ce poste clé.

Le secteur défensif s’appuie sur un savant mélange de cadres et de joueurs en pleine progression. Kalidou Koulibaly, capitaine emblématique, reste le patron de la défense. Il est entouré notamment de Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck et Ilay Camara. Une ligne défensive dense et polyvalente, capable de s’adapter à plusieurs systèmes de jeu.

Au milieu de terrain, Pape Thiaw a misé sur l’expérience et l’impact. Idrissa Gana Gueye apporte son vécu international et son leadership, tandis que Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss incarnent l’équilibre entre récupération, créativité et projection offensive. Un milieu solide, appelé à jouer un rôle central dans l’animation du jeu sénégalais.

L’attaque, quant à elle, fait la part belle aux joueurs capables de faire la différence à tout moment. Sadio Mané demeure la figure de proue, entouré de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly et Assane Diao. Une ligne offensive riche en options, alliant vitesse, puissance et efficacité devant le but.

À travers cette liste, Pape Thiaw affiche clairement ses ambitions. Le Sénégal se présente à la CAN 2025 avec un groupe compétitif, prêt à relever les défis et à défendre son statut parmi les grandes nations du continent. Les prochains matchs serviront à peaufiner les automatismes avant l’entrée en lice dans une compétition où les Lions visent, une fois encore, les sommets.