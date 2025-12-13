CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a officiellement rendu publique la liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc. Une liste très attendue par les supporters, qui reflète à la fois la continuité, l’expérience et l’intégration progressive de nouveaux talents, dans l’objectif clair de permettre aux Lions de rester au sommet du football africain.
Dans les buts, la hiérarchie reste stable avec la présence d’Edouard Mendy, véritable pilier de la sélection, épaulé par Mory Diaw et Yehvann Diouf. Un trio expérimenté qui offre toutes les garanties nécessaires à ce poste clé.
Le secteur défensif s’appuie sur un savant mélange de cadres et de joueurs en pleine progression. Kalidou Koulibaly, capitaine emblématique, reste le patron de la défense. Il est entouré notamment de Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck et Ilay Camara. Une ligne défensive dense et polyvalente, capable de s’adapter à plusieurs systèmes de jeu.
Au milieu de terrain, Pape Thiaw a misé sur l’expérience et l’impact. Idrissa Gana Gueye apporte son vécu international et son leadership, tandis que Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss incarnent l’équilibre entre récupération, créativité et projection offensive. Un milieu solide, appelé à jouer un rôle central dans l’animation du jeu sénégalais.
L’attaque, quant à elle, fait la part belle aux joueurs capables de faire la différence à tout moment. Sadio Mané demeure la figure de proue, entouré de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly et Assane Diao. Une ligne offensive riche en options, alliant vitesse, puissance et efficacité devant le but.
À travers cette liste, Pape Thiaw affiche clairement ses ambitions. Le Sénégal se présente à la CAN 2025 avec un groupe compétitif, prêt à relever les défis et à défendre son statut parmi les grandes nations du continent. Les prochains matchs serviront à peaufiner les automatismes avant l’entrée en lice dans une compétition où les Lions visent, une fois encore, les sommets.
La liste est très bonne. Mais une fois qu’on a dit ça il faut savoir que la CAN est une compétition qui se gagne principalement par l’engagement, la qualité physique, athlétique et surtout mentale puis la technique et la tactique viendront combler le tout. Pour gagner une CAN une équipe comme celle du Sénégal qui se sait très attendu doit mettre le moteur à bloc pour jouer au même niveau voire plus que leurs adversaires au niveau de l’impact physique et mental. Le Cameroun du début des années 80 et 2000 a surtout gagné des CAN en misant sur les aspects cités plus haut. La côte d’ivoire de 2006 a 2013 (jusqu’au départ de Didier Drogba) a faillit sur ces aspects et voilà pourquoi elle avait perdu presque cinq CAN. Pour revenir au cas du Sénégal il ne faut surtout pas que le staff technique verse sur le sentimentalisme. Oui il ne faut pas vouloir coûte que coûte mettre des joueurs âgés dont les performances sont de plus en plus en demie teinte. Je prends le cas de Sadio Mane. Certes il mérite d’être sélectionné mais ce n’est plus un secret de Polichinelle que son apport personnel dans l’équipe nationale a beaucoup diminué. Aujourd’hui sadio Mane a de la difficulté à faire un drible et il lui faut un contre favorable pour passer un adversaire. Les passes décisives sont devenues très rares de sa part. En plus si vous observez bien sadio Mane ne brille aujourd’hui que quand on joue les équipes supposées faibles (Soudan du Sud, Mauritanie, Kenya etc) mais à chaque fois que le niveau monte sadio Mane devient inexistant voire transparent dans le jeu ( RDC, Soudan, Brésil ect). Le Sénégal à même fait son meilleur match de l’année contre l’Angleterre et sadio Mane était absent. Donc pour moi dans un match comme contre RDC au premier tour sadio Mane doit être sur le banc. L’équipe qui avait démarré contre l’Angleterre doit être à un ou deux éléments près (Pape Gueye, Assane Diao et Ibrahima Mbaye) la base du Sénégal pour la CAN.
Je me suis donné du temps pour regarder le match Metz PSG cet après-midi et sincèrement j’ai trouvé très séduisant le jeune Ibrahima Mbaye. Peut-être que à cause de lui le grand supporter de Marseille que je suis regarderais un peu souvent les matchs du PSG. Il a la chance d’avoir un bon coach comme Luis Enrique et je pense qu’il va beaucoup l’aider et faire de lui un autre Désiré Doué.