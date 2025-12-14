CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère

Comme à chaque annonce de liste avant une Coupe d’Afrique des nations, il y a les heureux élus… et les grands déçus. En dévoilant ses 28 joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc, le sélectionneur national Pape Thiaw a assumé des choix forts, sans concession. Interrogé sur ses décisions, il a été catégorique : « Je n’ai pas d’état d’âme quand il s’agit de faire la liste, car ils vont représenter le pays ».

Choisir, c’est forcément écarter. Et cette fois, plusieurs cadres emblématiques de la génération championne d’Afrique voient leurs espoirs de disputer une nouvelle CAN s’éloigner, voire s’éteindre.

Seny, Diallo, Nampalys : la fin d’un cycle ?

Dans les buts, Seny Timothy Dieng figure parmi les absents les plus marquants. L’ancien portier de QPR, aujourd’hui à Middlesbrough, pouvait espérer un retour grâce à l’élargissement de la liste à 28 joueurs. Mais Pape Thiaw a préféré se limiter à trois gardiens, accordant sa confiance au jeune Yehvann Diouf, dont la progression à Reims puis à Nice a convaincu le staff technique.

En défense, le cas Abdou Diallo interpelle. Titulaire lors du sacre continental de 2022 et leader respecté du vestiaire, il paie son manque de temps de jeu et des pépins physiques récurrents. Même constat pour Nampalys Mendy, autre pilier du milieu champion d’Afrique, désormais laissé hors du groupe. Pour ces deux cadres, l’hypothèse d’une fin de cycle avec les Lions semble se préciser.

Camara et les recalés de dernière minute

Parmi les nouveaux visages apparus sous l’ère Pape Thiaw, Mamadou Lamine Camara (Hellas Vérone) fait partie des recalés de dernière minute. Le jeune milieu reste toutefois sur liste d’attente, prêt à être appelé en cas de forfait. Même situation pour Rassoul Niang (Le Havre) et Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise), en embuscade à l’approche du tournoi.

Idrissa Guèye et Abdallah Sima, victimes de leurs choix de carrière

Autre déception notable : Idrissa Guèye. L’ancien attaquant du FC Metz, passé par l’Udinese, a sans doute payé son manque de temps de jeu en Serie A. Un pari audacieux sur le plan personnel, mais qui a pesé lourd dans la balance. S’il était resté en Ligue 1, sa présence dans la liste finale semblait presque acquise.

Même désillusion pour Abdallah Sima, transféré à Lens durant l’été. Malgré l’excellent début de saison des Sang et Or, leaders de Ligue 1 devant le PSG et l’OM, cette dynamique n’a pas infléchi la décision du sélectionneur. Pape Thiaw a préféré miser sur la fraîcheur et la polyvalence, avec le retour d’Assane Diao et l’émergence d’Ibrahima Mbaye, deux profils offensifs qui ont finalement fermé la porte à l’ancien joueur de Brighton.

Une transition assumée chez les Lions

Ces absences traduisent clairement la transition générationnelle engagée par Pape Thiaw : un groupe rajeuni, plus dense et façonné selon sa philosophie de jeu. Si les déçus d’aujourd’hui nourrissent des regrets, ils restent aux portes de la sélection, preuve que la concurrence n’a jamais été aussi rude au sein des Lions de la Teranga.