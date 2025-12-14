Budget 2026 : le ministère des Finances table sur plus de 681 milliards FCFA

Le projet de budget du ministère des Finances et du Budget pour l’exercice 2026 a été arrêté à 681,762 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 676,351 milliards de francs CFA en crédits de paiement (CP). Le texte a été soumis, samedi, à l’examen des députés réunis en séance plénière.

Le gouvernement est représenté à cette session par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, assisté de la secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Khady Fatou Faye. Selon le rapport parlementaire, le budget est structuré autour de onze programmes, couvrant notamment le pilotage administratif, la gestion des ressources douanières, la fiscalité intérieure, le secteur financier ainsi que les fonds spéciaux de l’État.

Le programme dédié au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative concentre la plus grande enveloppe avec 269,427 milliards de FCFA, tandis que celui relatif à la gestion des ressources douanières et à la protection de l’économie bénéficie de plus de 75,9 milliards de FCFA en AE. La gestion de la fiscalité intérieure et du foncier mobilise, pour sa part, plus de 53,8 milliards de FCFA, essentiellement orientés vers des investissements exécutés par l’État.

Le budget 2026 prévoit également d’importants transferts financiers, notamment 185 milliards de FCFA destinés au Fonds national de retraite (FNR), 18,128 milliards de FCFA pour le Fonds de stabilisation, ainsi que 22,75 milliards de FCFA alloués au Fonds de restructuration des sociétés à participation publique.