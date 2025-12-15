Coupe d’Afrique : Cesc Fàbregas critique la pression sur le jeune Assane Diao

XALIMANEWS: À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique au Maroc, l’entraîneur du Como, Cesc Fàbregas, s’est exprimé sur la sélection du jeune Sénégalais Assane Diao, qui a malheureusement dû quitter le terrain sur blessure aujourd’hui. L’ancien joueur espagnol dénonce la pression excessive exercée sur ce talent prometteur.

« Il s’est blessé au muscle fléchisseur. Je suis un grand fan des sélections, et j’espère que tout le monde pourra y aller. J’avais demandé qu’on ne l’emmène pas, car il n’a joué que trois matchs en huit mois… » a déclaré Fàbregas à propos d’Asssnae Diao.

L’entraîneur poursuit : « La réponse du sélectionneur a été : s’il n’y va pas, il ne participera pas à la Coupe d’Afrique. C’était désagréable. Faire jouer un joueur de 20 ans avec la peur alors qu’il a toute une carrière devant lui, c’est une erreur. »

Cesc Fàbregas met en garde contre une gestion trop brutale des jeunes talents et insiste sur l’importance de protéger leur santé et leur carrière, même à l’approche d’une compétition majeure comme la Coupe d’Afrique

PID