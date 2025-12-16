Journée nationale de la Diaspora : la CDC renforce l’accès au logement pour les Sénégalais de l’extérieur

À deux jours de la Journée nationale de la Diaspora, une avancée majeure vient renforcer l’engagement de l’État en faveur des Sénégalais de l’extérieur. Ce lundi 15 décembre 2025 à Dakar, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC Sénégal), M. Keïta Fadilou, a procédé à la signature de conventions avec plusieurs collectivités territoriales, notamment les communes de Kolda, Ourossogui et Kaolack, pour la réalisation de « Cités de la Diaspora ».

Ces conventions portent sur un vaste programme de construction de villas et de viabilisation de terrains, mis en œuvre par la CDC à travers sa filiale CDC Habitat. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’accès à l’habitat pour les Sénégalais de l’extérieur, déployé dans les huit pôles territoriaux du pays. Ce programme est porté conjointement avec le Secrétaire d’État chargé du Logement, M. Momath Talla Ndao.

À travers ce jalon important, la Caisse des Dépôts et Consignations affirme son positionnement comme un partenaire stratégique des compatriotes vivant à l’étranger, en répondant à l’une de leurs principales préoccupations : l’accès sécurisé et structuré au logement au Sénégal.

Les autorités ont salué l’engagement de la CDC et le leadership de son Directeur général, à qui un soutien total a été réaffirmé pour assurer la réussite de ce programme structurant, appelé à avoir un impact durable sur le lien entre la diaspora et les territoires d’origine.

Par ailleurs, la CDC Sénégal est également le sponsor majeur de la Journée nationale de la Diaspora (JND), dont la célébration est prévue le mercredi 17 décembre 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Cet événement constituera un cadre privilégié de dialogue, de valorisation et de consolidation des actions en faveur des Sénégalais de l’extérieur.

À travers ces initiatives, l’État et ses partenaires institutionnels confirment leur volonté de faire de la diaspora un acteur central du développement économique, social et territorial du Sénégal.