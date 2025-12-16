Diaspora

Journée nationale de la Diaspora : la CDC renforce l’accès au logement pour les Sénégalais de l’extérieur

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

À deux jours de la Journée nationale de la Diaspora, une avancée majeure vient renforcer l’engagement de l’État en faveur des Sénégalais de l’extérieur. Ce lundi 15 décembre 2025 à Dakar, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC Sénégal), M. Keïta Fadilou, a procédé à la signature de conventions avec plusieurs collectivités territoriales, notamment les communes de Kolda, Ourossogui et Kaolack, pour la réalisation de « Cités de la Diaspora ».

Ces conventions portent sur un vaste programme de construction de villas et de viabilisation de terrains, mis en œuvre par la CDC à travers sa filiale CDC Habitat. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’accès à l’habitat pour les Sénégalais de l’extérieur, déployé dans les huit pôles territoriaux du pays. Ce programme est porté conjointement avec le Secrétaire d’État chargé du Logement, M. Momath Talla Ndao.

À travers ce jalon important, la Caisse des Dépôts et Consignations affirme son positionnement comme un partenaire stratégique des compatriotes vivant à l’étranger, en répondant à l’une de leurs principales préoccupations : l’accès sécurisé et structuré au logement au Sénégal.

Les autorités ont salué l’engagement de la CDC et le leadership de son Directeur général, à qui un soutien total a été réaffirmé pour assurer la réussite de ce programme structurant, appelé à avoir un impact durable sur le lien entre la diaspora et les territoires d’origine.

Par ailleurs, la CDC Sénégal est également le sponsor majeur de la Journée nationale de la Diaspora (JND), dont la célébration est prévue le mercredi 17 décembre 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Cet événement constituera un cadre privilégié de dialogue, de valorisation et de consolidation des actions en faveur des Sénégalais de l’extérieur.

DEPECHES

Journée nationale de la Diaspora : Oumou Cissokho exhorte les Sénégalais de l’extérieur à changer la donne politique
Journée nationale de la Diaspora : Momar Dieng Diop plaide pour une meilleure politique migratoire des Sénégalais de l’Extérieur.
Journée nationale de la Diaspora 17 decembre 2025: Le journaliste Mayacine Diop souligne le rôle central et les défis des Sénégalais de l’extérieur
Journée nationale de la Diaspora 2025 : le Sénégal célèbre ses forces vives de l’extérieur

À travers ces initiatives, l’État et ses partenaires institutionnels confirment leur volonté de faire de la diaspora un acteur central du développement économique, social et territorial du Sénégal.

Share This Article
Previous Article Coupe d’Afrique : Cesc Fàbregas critique la pression sur le jeune Assane Diao
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger
A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneDiaspora

La CEDEAO adopte une réforme historique pour réduire le coût des billets d’avion en Afrique de l’Ouest

Angola : le Président Diomaye Faye à l’écoute de la diaspora sénégalaise

A la UneDiaspora

Air Transat inaugure la liaison directe Montréal–Dakar du 17 juin au 21 octobre 2026 : une nouvelle connexion stratégique pour le Canada et l’Afrique de l’Ouest

Diaspora

VIENNE : l’appel du Khalife de Bambilor à l’universalité: “Une foi ouverte, qui accueille, qui écoute et qui relie”

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : les Lions entament leur préparation, huit joueurs déjà présents à Diamniadio

Sports

Coupe d’Afrique : Cesc Fàbregas critique la pression sur le jeune Assane Diao

Sports

CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère

Sports

CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

Sports

Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records