CAN 2025 : Le défenseur sénégalais Ilay Camara forfait pour blessure

XALIMANEWS: Le jeune défenseur sénégalais Ilay Camara est forfait pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, qui démarre ce samedi au Maroc, en raison d’une blessure, a annoncé mardi matin la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le joueur, blessé lors de la rencontre de championnat belge opposant son club, Anderlecht, à Saint-Trond, avait néanmoins rejoint la Tanière en vue de la compétition. Une IRM réalisée à Dakar a révélé une lésion musculaire de grade II à l’ischio-jambier droit, entraînant l’inaptitude du joueur pour le tournoi continental, selon le staff médical de la sélection.

La FSF a souhaité un prompt rétablissement à Ilay Camara, contraint de manquer ce grand rendez-vous avec l’équipe nationale. Âgé de 22 ans, il devait disputer sa première CAN au Maroc.

Dans le cadre de la préparation, huit joueurs sur les 28 sélectionnés ont entamé les entraînements lundi soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Le Sénégal évoluera dans le groupe D, aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC). Basés à Tanger, les Lions affronteront le Botswana le 23 décembre, la RDC le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre pour leurs matchs de poule.

Justice : Yassine Fall recadre l'ambassadrice de France sur la procédure d'extradition
