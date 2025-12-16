Justice : Yassine Fall recadre l’ambassadrice de France sur la procédure d’extradition

XALIMANEWS: Le ministère de la Justice a publié, lundi, un communiqué en réaction aux propos tenus par l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, au sujet de la procédure d’extradition de deux ressortissants sénégalais actuellement en cours en France. Cette mise au point intervient après une déclaration de la diplomate française lors de l’émission « En vérité » diffusée sur Radio Sénégal international (RSI).

Dans cette émission, Christine Fages a tenu à clarifier la procédure d’extradition engagée en France. Selon le quotidien Le Soleil, elle a rappelé que, tant en France qu’au Sénégal, l’extradition relève avant tout d’une procédure judiciaire. L’ambassadrice a précisé que le mandat d’arrêt international émis et validé par Interpol a conduit à l’interpellation de Madiambal Diagne en France. Son dossier est actuellement examiné par la Cour d’appel de Versailles, seule juridiction compétente pour statuer sur la demande d’extradition. À ce stade, a-t-elle insisté, aucune décision de refus n’a été prise, la justice française n’ayant pas encore rendu son verdict.

Ces propos ont suscité une réaction du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Yassine Fall, qui a publié un communiqué de mise au point. Selon Le Soleil, la ministre a rappelé que les autorités françaises avaient récemment sollicité du Sénégal la transmission d’informations relatives à ce dossier, alors même que ces éléments avaient déjà été officiellement communiqués.

Par respect pour les accords de coopération judiciaire liant Dakar et Paris, la justice sénégalaise s’emploiera à transmettre à nouveau les informations requises, assure le communiqué. Toutefois, Yassine Fall déplore l’attitude de l’ambassadrice de France, accusée d’avoir relativisé, lors de son intervention radiophonique, la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics reprochés à deux ressortissants sénégalais ayant trouvé refuge en France.

Une telle posture est perçue par les autorités sénégalaises comme un jugement de valeur regrettable, susceptible d’être interprété comme une forme d’ingérence dans une affaire jugée d’une importance majeure. Le Soleil titre à ce propos : « Yassine Fall dénonce une forme d’ingérence ».

De son côté, le quotidien L’Observateur estime que « l’affaire Madiambal cristallise les tensions diplomatiques entre Dakar et Paris ». Le journal souligne qu’en réaction aux déclarations de Christine Fages évoquant un éventuel refus d’extradition de Madiambal Diagne, le ministre de la Justice a exprimé le désaccord des autorités sénégalaises à travers un communiqué officiel.