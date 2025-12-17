A la UneDiaspora

DIRECT – CICAD – JOURNEE DE LA DIASPORA – MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

diatiger
By
diatiger
No Comments
0 Min Read
Share This Article
Previous Article Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Diaspora

Russie et diaspora sénégalaise : Senipathé Faye partage son expérience à l’occasion de la Journée nationale de la Diaspora

Diaspora

Journée nationale de la Diaspora : Amadou Djimera met en garde contre une gouvernance sans organisation

Diaspora

Journée nationale de la Diaspora : Omar Kane plaide pour la stabilité au sommet de l’État afin de rassurer les Sénégalais de l’extérieur

A la UneActualites

« Asphyxie fiscale » et décisions illégales : la charge sévère de la presse en ligne contre le ministère

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national

Sports

CAN 2025 : Le défenseur sénégalais Ilay Camara forfait pour blessure

Sports

CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara rappelé en équipe nationale après le forfait d’Ilay Camara

Sports

CAN 2025 : les Lions entament leur préparation, huit joueurs déjà présents à Diamniadio

Sports

Coupe d’Afrique : Cesc Fàbregas critique la pression sur le jeune Assane Diao