Bassirou Diomaye Faye : « Nous allons faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques »

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé, mercredi à Dakar, sa volonté de bâtir avec la diaspora sénégalaise un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique, fondé sur un cadre de dialogue permanent et dynamique.

« Avec notre diaspora, la vision est claire : bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique en établissant un cadre de dialogue permanent et dynamique », a déclaré le chef de l’État lors de la cérémonie d’ouverture de la première édition de la Journée dédiée à la diaspora.

Revenant sur le thème retenu cette année, « La diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays », le président Faye a expliqué qu’il s’agissait d’une manière de réaffirmer solennellement la place stratégique accordée aux Sénégalais établis à l’étranger dans la construction nationale.

Selon lui, ce thème revêt une actualité et une acuité particulières, en raison de son arrimage à l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, adopté comme la feuille de route de long terme du pays.

DEPECHES

« Notre référentiel des politiques publiques accorde à la diaspora une place de choix dans la construction d’un Sénégal souverain, juste, prospère et solidaire », a-t-il souligné.

Pour le chef de l’État, cette thématique invite à une réflexion profonde sur la place de la diaspora dans le développement national et dans l’exercice d’une citoyenneté active. Elle appelle également à inventer de nouveaux ponts entre les Sénégalais de l’extérieur et leur administration, afin de bâtir une communauté nationale sans frontières, unie dans sa diversité et tournée vers l’avenir.

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye ambitionne de faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques et du développement national.

« Au-delà de la reconnaissance officielle, il s’agit d’un engagement à renforcer les liens entre la nation et sa diaspora, à valoriser son apport au développement du pays et à mieux intégrer ses aspirations dans les politiques publiques », a-t-il expliqué.

À cet effet, le président de la République a instruit le gouvernement de renforcer le partenariat stratégique avec la diaspora, notamment dans les domaines de la mobilisation des compétences et des talents, de la stimulation de l’investissement et de la diversification des mécanismes de financement.

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel aux acteurs non étatiques ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers, les invitant à conjuguer leurs efforts pour soutenir et renforcer cet engagement en faveur de la diaspora sénégalaise.

