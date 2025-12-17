Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national

Les Lions de la Téranga sont attendus ce mercredi au Palais présidentiel, à partir de 17 heures, pour la traditionnelle remise du Drapeau national par le président Bassirou Diomaye Faye. Selon le quotidien Record, cette cérémonie solennelle marquera une étape symbolique dans la préparation de la sélection sénégalaise en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Un absent de marque est toutefois annoncé : Ibrahima Mbaye. Âgé de 17 ans et récemment appelé en équipe nationale, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne pourra prendre part à l’événement. Il sera, au même moment, à Doha, au Qatar, où son club disputera la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, le géant brésilien.

Le jeune international devrait néanmoins rejoindre la Tanière dans la foulée de ce rendez-vous majeur. Il intégrera alors un groupe dont la préparation a officiellement débuté lundi dernier, à un rythme volontairement progressif, sous la direction de Pape Thiaw.

Le programme des Lions prévoit une séance d’entraînement ce jeudi au stade Léopold-Sédar-Senghor, avant le départ pour le Maroc. Cette ultime répétition sur le sol sénégalais prendra des allures d’adieu au public, dans un moment de communion avec les supporters, avant d’entrer pleinement dans le vif du défi continental.