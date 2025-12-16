Arrêté en Turquie: Tamsir Sow appelle à une intervention des autorités dans l’affaire Alssane Ndao





XALIMANEWS: L’arrestation d’Alassane Ndao, international sénégalais évoluant en première division turque sous les couleurs de Konyaspor, continue de susciter une vague d’indignation. Parmi les voix qui s’élèvent pour dénoncer ce qu’il considère comme une injustice, figure celle de Tamsir Sow, qui a publiquement appelé à une intervention urgente des autorités sénégalaises.

Dans une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux, Tamsir Sow a demandé aux autorités sénégalaises ainsi qu’à toutes les bonnes volontés de se mobiliser autour du cas du joueur, actuellement détenu et accusé de trucage de match. Une accusation que son défenseur juge d’autant plus troublante que, selon ses propos, le joueur n’aurait pas été convoqué pour la rencontre incriminée.

« Alssane Ndao ne mérite pas la prison », a martelé Tamsir Sow, dénonçant une situation qu’il qualifie d’incompréhensible et injuste. Il a également rappelé les conditions difficiles traversées par le footballeur, affirmant que ce dernier n’aurait pas perçu de salaire depuis près d’un an, malgré son statut de joueur professionnel à l’étranger.

Selon Tamsir Sow, les avocats d’Alssane Ndao ont déjà saisi la justice, tandis que des éléments vidéo, rendus publics, viendraient étayer la thèse de la défense. Il appelle ainsi à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire, dans le respect des droits du joueur.

Natif de la Gueule Tapée, Alassane Ndao bénéficie aujourd’hui d’un large soutien au Sénégal et au sein de la diaspora. À travers son intervention, Tamsir Sow invite les autorités compétentes à s’impliquer afin que justice soit rendue à ce qu’il qualifie de « fils du pays injustement inquiété ».