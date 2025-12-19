Coup dur pour les Lions : Assane Diao forfait pour la CAN 2025

XALIMANEWS: Blessé avec son club le 15 décembre, l’international sénégalais Assane Diao a passé une nouvelle série d’examens médicaux ce 19 décembre. Les résultats ont confirmé une lésion du biceps fémoral droit, une blessure qui nécessite plusieurs semaines de récupération.

Conséquence immédiate : Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN 2025, un véritable coup dur pour l’équipe nationale du Sénégal à quelques jours du début de la compétition. Le jeune attaquant, qui montait en puissance et représentait une option offensive précieuse pour le sélectionneur, ne pourra finalement pas accompagner les Lions dans leur quête continentale au Maroc.