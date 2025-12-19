Societe

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : Mandiaye Diallo alerte sur un risque de fiasco et appelle à un sursaut national

XALIMANEWS: À 320 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l’inquiétude gagne du terrain au sommet de l’État. Lors d’un conseil présidentiel exceptionnel, le Président de la République a exprimé publiquement ses doutes quant à l’état d’avancement des préparatifs. Un signal fort qui, pour l’analyste et acteur politique Mandiaye Diallo, révèle une situation « préoccupante » et un risque majeur pour l’image du pays.

Selon lui, même la cérémonie d’ouverture, pourtant pilier symbolique d’un tel événement, suscite désormais des interrogations. Les infrastructures prévues, quant à elles, semblent compromises au regard du délai extrêmement serré. Les rares informations relayées par le journal télévisé de la RTS1 suffisent à constater que de nombreuses réalisations restent à finir, alors que le compte à rebours est déjà bien entamé.

« L’État a besoin de profils engagés, libérés de la politique politicienne »

Dans sa tribune, Mandiaye Diallo insiste sur l’urgence d’un changement profond dans la méthode de travail. Le Président, affirme-t-il, doit pouvoir s’appuyer sur des hommes et des femmes engagés, capables de travailler « avec le cœur, sans relâche », et de porter une vision globale des projets qui leur sont confiés.

Il appelle ainsi à mobiliser des responsables pouvant coordonner efficacement plusieurs disciplines, issues de différents ministères, et surtout prêts à mettre de côté les calculs politiques. Une exigence qu’il juge indispensable face à un projet aussi transversal que les JOJ.

Pour lui, « le concret doit redevenir la norme » : chaque pierre annoncée doit être une pierre réellement posée, loin des discours interminables, des cérémonies creuses et des opérations de communication destinées à rassurer militants et sympathisants.

Un échec serait une humiliation nationale

Mandiaye Diallo avertit : un mauvais déroulement des Jeux — qu’il s’agisse de retards, de dysfonctionnements ou d’une éventuelle délocalisation partielle ou totale — constituerait une honte nationale. Les conséquences seraient désastreuses, tant sur le plan économique que diplomatique.

Le Sénégal, rappelle-t-il, s’efforce depuis des mois de convaincre ses partenaires internationaux de sa capacité à organiser un événement de cette envergure, dans un contexte économique particulièrement tendu. Un échec rudement médiatisé ruinerait ces efforts et affaiblirait durablement la crédibilité du pays.

Un appel au sursaut

À travers cette mise en garde, Mandiaye Diallo appelle à un sursaut collectif. Il invite l’État à rompre avec les réflexes politiciens et à revenir à une culture du résultat, seule garantie d’un succès pleinement national. À moins d’un changement rapide de rythme et de méthode, prévient-il, les JOJ Dakar 2026 pourraient virer au fiasco.

