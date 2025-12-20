Politique

La Casamance au cœur du projet Diomaye : entre consolidation de la paix et reconquête politique

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra en Casamance du 20 au 25 décembre 2025 pour une tournée économique qui dépasse largement le cadre d’une simple visite de terrain. Cette mission, pensée comme une action politique forte, vise à réaffirmer la présence de l’État dans une région longtemps marquée par l’enlisement des projets publics et les conséquences durables d’un conflit à faible intensité. En plaçant cette tournée sous le signe du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), le chef de l’État entend envoyer un message clair : la Casamance n’est plus un dossier périphérique, mais une priorité nationale.

Doté d’un financement global de 53 milliards de francs CFA, le PDC se veut un instrument de rupture après des décennies d’annonces sans suivi. Le président Faye veut redéfinir la relation entre l’État et la région sud en misant sur des investissements structurants, pensés pour corriger les déséquilibres et relancer l’économie locale. Cette enveloppe budgétaire, ambitieuse, cible des secteurs considérés comme essentiels à la transformation durable de la Casamance, notamment la souveraineté alimentaire, maillon faible de la sécurité nationale.

La priorité agricole du programme montre que le gouvernement considère désormais la Casamance comme un pilier stratégique pour réduire la dépendance du Sénégal aux importations. En modernisant les outils de production, en facilitant l’accès au financement et en soutenant les producteurs locaux, le PDC ambitionne de faire de cette région un moteur de la politique agricole nationale. Le désenclavement, autre axe majeur, répond à une revendication ancienne des populations. Routes, pistes rurales, infrastructures logistiques : le président veut accélérer la circulation des biens et des personnes pour redonner à la Casamance sa place dans les dynamiques économiques nationales.

Sur le plan social, la tournée mettra en lumière un volet souvent laissé en marge des discours officiels : la prise en charge effective des populations déplacées par le conflit. Le PDC inclut des appuis matériels, des soutiens financiers et un accompagnement destiné à restaurer la dignité de familles fragilisées depuis des années. Ce geste politique reflète la volonté du président de consolider durablement la paix, en ciblant non seulement les infrastructures, mais aussi les réalités humaines.

Enfin, cette tournée économique exprime la méthode Diomaye : une gouvernance de proximité, un ancrage territorial fort et un engagement direct avec les citoyens. En allant au contact des réalités locales, le chef de l’État cherche à rompre avec la distance qui a longtemps caractérisé la gestion des affaires publiques dans cette région stratégique. Pour beaucoup, cette visite représente un test politique majeur. Elle pourrait sceller la crédibilité du président dans sa capacité à transformer les promesses en réalisations tangibles. À travers la Casamance, c’est sa vision d’un Sénégal plus équilibré et plus juste qui se joue

